Una persona deceduta e altre sette ferite tra cui ben quattro bambini. È il pesante bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo l'Asse dei servizi a Catania, la strada a scorrimento veloce che porta verso l'aeroporto etneo di Fontanarossa. La tragedia si è consumata nella serata di domenica sulla rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale intervenuta sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo e cioè che non ha coinvolto altre vetture. Tutte le otto persone coinvolte nello schianto infatti viaggiavano sulla stessa vettura, un'Alfa Romeo 147 che, per cause ancora tutte da accertare, ha improvvisamente sbandato schiantandosi contro il guardrail.

Orribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori giunti sul posto. La vettura era completamente distrutta e accartocciata su se stessa e all'interno, tra le lamiere contorte, erano bloccati tutti gli otto occupanti, tutti di nazionalità romena. Per estrarli dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno dovuto lavorare a lungo tagliando le lamiere un po' alla volta. Nonostante i tentativi di rianimazione praticati sul posto, purtroppo per uno degli adulti coinvolti non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati con varie ambulanze in diversi ospedali della zona invece i sette feriti. Tra di loro i più gravi sono tre, giunti in pronto soccorso in codice rosso e ricoverati ora con prognosi riservata ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Per permettere l'arrivo dei soccorsi e poi la rimozione del mezzo coinvolto, il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per diverse ore con conseguenti disagi alla viabilità. Sull'esatta dinamica dell'accaduto sono ancora in corso le valutazioni della polizia locale che ha effettuato i rilievi sul posto.