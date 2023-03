Schianto Ferrari, le due supercar volano e una prende fuoco: cosa è successo ai due conducenti Le due Ferrari, una rossa e una blu, sabato scorso si sono schiantate una dopo l’altra contro la recinzione di una casa a Osimo, nelle Marche. Difficile dimostrare se i due stessero facendo una gara.

A cura di Susanna Picone

La curva, il volo, le fiamme e le due Ferrari, finite contro la recinzione di una casa, distrutte. Per questo spettacolare incidente avvenuto sabato scorso a Osimo (Ancona), i due conducenti delle supercar – miracolosamente salvi nonostante lo schianto ad alta velocità – probabilmente se la caveranno con una multa.

Difficile infatti dimostrare che i due stessero facendo una gara con le due Ferrari e che abbiano superato i limiti di velocità. A quanto si apprende, non sono scattate denunce nei loro confronti, almeno per ora. I due conducenti, un belga e un olandese in vacanza nelle Marche da alcuni amici, sarebbero stati multati per perdita di controllo del mezzo per un importo irrisorio, non per eccesso di velocità, contestabile solo tramite autovelox, nonostante siano stati inquadrati dalle telecamere.

Screen dal video

L'incidente quasi da film di sabato a Osimo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della casa quasi invasa dalle due supercar. Si vedono le due Ferrari che sfrecciano in salita, quasi a volersi confrontarsi tra loro, e che in prossimità di una curva finiscono dritte, saltando un fosso e finendo contro la recinzione della casa. Residui di terra e pezzi di carrozzeria sono finiti anche nella piscina oltre la recinzione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave -, i carabinieri, i vigili urbani, e la squadra dei vigili del fuoco di Osimo che ha spento l'incendio che si è generato su una delle due auto e ha messo in sicurezza i due mezzi. La Ferrari blu, in particolare, ha preso fuoco dopo il volo. A bordo di uno dei due mezzi, a quanto emerso, c'era anche una passeggera.