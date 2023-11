Schiacciato dal furgone mentre lo ripara, Rosario muore dopo sei giorni di agonia: aveva 25 anni È morto stamani all’ospedale Cannizzaro di Catania il giovane che il 31 ottobre scorso era rimasto gravemente ferito mentre cercava di riparare il suo furgone. Rosario La Spina lascia lascia la moglie e una bambina piccola.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo quasi una settimana d'agonia, questa mattina, domenica 5 novembre, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania Rosario La Spina, il 25enne che il 31 ottobre scorso era rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal suo furgone, mentre cercava di ripararlo.

L’incidente era avvenuto nel quartiere San Giuseppe, ad Aci Catena (Catania), dove Rosario viveva ed era cresciuto.

Sembra che il 25enne stesse cambiando una ruota o cercando di sistemare un guasto al mezzo e che il cric utilizzato abbia ceduto, provocando la caduta del furgone che avrebbe schiacciato il povero ragazzo, provocandogli una gravissima ferita alla testa.

Liberato dai Vigili del Fuoco e trasportato in eliambulanza al Cannizzaro, oggi è arrivata la notizia del decesso. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Rosario La Spina lascia la moglie e una bambina.

La notizia della morte di questi giovane ha lasciato sotto choc tutta la comunità di Aci Castello. Tantissimi i messaggi di solidarietà pubblicati sui social in giornata. "Hai lottato fino alla fine, eri conosciuto per la tua bontà d’animo e la tua disponibilità sempre per tutti, ci hai fatto capire fino alla fine che non volevi andartene, la vita è stata ingiusta con te.Spero tu possa trovare la pace che meriti, ti voglio bene cugino, resterai per sempre nel mio cuore" scrive Aurora.

Molto devoto, Rosario è stato salutato anche dalla comunità religiosa di Aci Castello: "Mancherà il tuo grido devozionale, mancherà il tuo modo di suonare il consolato, mancherà il tuo modo di fare e di essere quando ci si preparava per i festeggiamenti della madunnuzza come la chiamavi tu , mancherai tu fisicamente ma rimarrai per sempre in mezzo a noi!!!!!!! Ciao Rosario La Spina continua a chiamare la vergine Ss come facevi tu a gran voce!!!!!!" scrive Giuseppe.