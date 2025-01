video suggerito

Scappa dalla casa dei genitori affidatari e si perde, bimba di 8 anni recuperata dai Carabinieri a Pescara Una bimba di 8 anni è stata salvata dai Carabinieri a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, mentre camminava da sola in strada. La minore si era allontanata dalla casa dei genitori affidatari e aveva percorso 3 km a piedi, perdendo così la strada.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha percorso circa 3 chilometri a piedi per poi ritrovarsi in strada a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, da sola. A salvare la bimba di 8 anni è stato l'intervento tempestivo di un passante che ha allertato il 112, spiegando ai carabinieri di aver visto una minore evidentemente confusa girare da sola in strada. Il tutto è accaduto nella giornata di sabato 4 gennaio. I militari sono intervenuti poco dopo aver ricevuto la telefonata al centralino, premurandosi di avvicinarsi alla bambina con delicatezza per non spaventarla.

La bambina, visibilmente disorientata, si è subito affidata alle forze dell'ordine, ma non è riuscita a spiegare come si trovasse lì e da dove fosse arrivata. I carabinieri sono fortunatamente riusciti a ricostruire il tutto per portare la bimba a casa. La minore si era infatti allontanata dall'abitazione della famiglia affidataria approfittando di un momento di distrazione dei genitori.

I carabinieri sono quindi riusciti a riaccompagnare la bambina a casa, affidandola all'abbraccio della famiglia che nel frattempo la stava cercando disperatamente. Le forze dell'ordine hanno ringraziato anche il cittadino che per primo ha chiamato il 112: l'intervento del residente, infatti, si è rivelato fondamentale per recuperare la bimba e riportarla a casa.

Per quanto riguarda la bambina, invece, solo tanta paura e un pianto liberatorio una volta tornata a casa. La minore si sarebbe allontanata a piedi percorrendo da sola circa 3 chilometri prima di ritrovarsi nel centro cittadino in provincia di Pescara.

Ormai incapace di percorrere a ritroso la strada per tornare a casa, la piccola non sarebbe riuscita a fare ritorno dalla sua famiglia se non fosse stato per l'intervento del passante, che non l'ha mai persa di vista, anche dopo aver chiamato il 112, e per l'intervento dei carabinieri che fortunatamente sono riusciti a ricomporre il puzzle di quanto successo, individuando subito la strada di casa della bimba.