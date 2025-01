Sbattuti fuori casa dalla nipote: coniugi ultraottantenni disabili truffati a Reggio Calabria

video suggerito

Sbattiti fuori casa dalla nipote: coniugi ultraottantenni disabili truffati a Reggio Calabria Tornano nel paese di origine e chiedono un aiuto alla nipote per trasferirsi: soltanto in seguito scoprono che la casa in cui avevano traslocato era stata messa in vendita.

A cura di Beatrice Tominic

Erano da poco tornati nel loro paese di origine, Taurianova in provincia di Reggio Calabria, dopo anni trascorsi in nord Italia quando hanno scoperto che la nipote a cui avevano chiesto aiuto li aveva truffati. Una vicenda triste quella che ha colpito una coppia di ultraottantenni disabili, la moglie ipovedente e il marito affetto da morbo di Alzheimer.

Dopo una vita al nord Italia i due avevano deciso di rientrare nel loro paese d'origine, in Calabria. Per farlo hanno venduto tutto e con il ricavato avevano deciso di acquistare un appartamento. A suggerire loro l'abitazione in centro città sarebbe stata proprio la nipote. Un giorno, però, dopo essersi trasferiti, a suonare alla loro porta è arrivato un agente immobiliare con due giovani sposi, arrivati per una visita. L'appartamento era stato venduto, con loro dentro.

Coppia di ultraottantenni truffati dalla nipote: cosa è successo

I fatti risalgono al 2024, quando la coppia di ultraottantenni si è rivolta alla nipote e al suo compagno, oggi indagati dalla Procura di Palmi. I due anziani hanno chiesto aiuto alla giovane che avrebbe trovato loro un appartamento in centro. Ciò che non sapevano è che si trattava di una truffa.

Una volta tornati a Taurianova, i due anziani si sono accorti che l'abitazione acquistata non si trovava in centro, ma in una zona periferica e priva dei servizi essenziali per loro, diventati prigionieri nella loro stessa casa. Una situazione inaspettata per i due che, invece, erano stati convinti dalle belle e mancate promesse della nipote.

La vita degli anziani nella nuova casa

Oltre all'acquisto dell'abitazione, la nipote e il compagno si sono fatti consegnare 25mila euro per l'arredamento dell'appartamento, mai consegnato. Stessa cosa fatta con il bancomat, che i due giovani hanno iniziato ad utilizzare per coprire le loro spese. Nella casa in periferia e senza più soldi, i due ultraottantenni hanno continuato a vivere reclusi in casa e in condizioni di indigenza. Ad aiutarli soltanto i loro vicini che si sono fatti carico delle loro esigenze.

Soltanto per caso, una mattina del 2024, hanno scoperto di non essere i proprietari dell'abitazione, quando un agente immobiliare si è presentato a casa con due giovani sposi che volevano visionare l'appartamento. Soltanto dopo quella triste sorpresa hanno scoperto che l'appartamento era stato acquistato a nome della nipote e del compagno, mentre a loro restava soltanto l'usufrutto della casa.

La denuncia e le indagini in corso

Spaventati all'idea di essere cacciati di casa, i due anziani hanno denunciato la situazione ai carabinieri della stazione locale. I due indagati ora devono rispondere di circonvenzione di incapaci. Sequestrata preventivamente l'abitazione e i conti corrente della nipote e del compagno. Nel frattempo i militari continuano ad indagare sul caso.