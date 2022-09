Sbalzata dalla giostra durante la festa del Patrono, fa volo di 15 metri e cade: ferita 49enne Incidente a Gassino, in provincia di Torino: 49enne ferita dopo essere stata sbalzata da una giostra mentre partecipava alla festa del Patrono. Ha fatto un volo di 15 metri ed è caduta. La prognosi è di 60 giorni.

Incidente a Gassino, in provincia di Torino.

Una donna di 49 anni di Caselle Torinese è ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta da una giostra sulla quale era salita mentre partecipava alla festa del Patrono.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, sabato 10 settembre: la donna di 49 anni mentre stava facendo un giro sulla giostra delle catene è stata scaraventata a terra dopo un volo di circa 15 metri. La struttura è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, che stanno svolgendo tutte le analisi del caso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo e le cause dell'incidente.

Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Cto di Torino per essere sottoposta a intervento chirurgico per fratture multiple riportate al piede e al femore destro. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, i chirurghi del Cto le hanno stabilizzato il femore. La donna ha riportato anche un leggero trauma toracico.

La 49enne è al momento sveglia e cosciente e verrà ricoverata nel reparto di trumatologia con una prognosi di 60 giorni.

Solo pochi giorni fa si era avuta notizia di un altro incidente: in un luna park allestito nel distretto del Mohali, in India, almeno 10 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste gravemente ferite dopo essere precipitate da un'altezza di 50 metri mentre si trovavano a bordo di una giostra in caduta verticale. La maggior parte dei feriti ha subito lesioni alla schiena e alla mascella, ma tutti sarebbero fuori pericolo. "Probabilmente c'è stato un problema tecnico", hanno riferito ai media locali alcuni testimoni. Anche in questo caso la polizia sta indagando per cercare di capire cosa sia successo.