Sbaglia manovra in retromarcia e finisce in un burrone: Claudio muore davanti agli occhi della figlia Incidente mortale ieri in val di Susa: un uomo di 59 anni, Claudio Scrizzi, è morto dopo essere finito in un burrone a seguito di una manovra sbagliata in retromarcia. A dare l’allarme è stata la figlia 19enne, che era scesa dalla vettura in attesa che terminasse di parcheggiare.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio.

Drammatico incidente stradale ieri in val di Susa. Un uomo, Claudio Scrizzi, 59 anni, residente a Vaie, è morto dopo essere finito in un burrone lungo la strada che conduce al rifugio La Riposa, a Mompantero. E tutto davanti agli occhi della figlia di 19 anni che ha lanciato l'allarme.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ieri intorno alle 15 la vittima, che era alla guida della sua auto, avrebbe sbagliato manovra ingranando la retromarcia e poi sarebbe precipitato nel burrone. Le ruote posteriori della sua Fiat Multipla hanno slittato sul bordo della carreggiata e la vettura è finita nel vuoto.

L'uomo è morto sul colpo, sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto che è atterrata dieci metri più sotto, tra le pietre e gli alberi lungo il costone della montagna. Ad assistere alla scena c'era la figlia di 19 anni, che era scesa dalla macchina e stava aspettando che il padre parcheggiasse. In stato di choc, è stata affidata ai sanitari del 118 accorsi sul posto per tutte le cure del caso.

Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Per recuperare il corpo della vittima e la vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e Torino arrivati con l’elicottero del 115, nonostante le operazioni fossero rese più complicate dalla presenza della nebbia.

Da alcuni anni Scrizzi era il motore organizzativo dei "camp" per ragazzi che tra luglio e agosto fanno capo alla struttura ricettiva valsusina a 2185 metri di quota. L'incidente ha così anche messo fine alla settimana di trekking e pernottamenti che i circa 30 ragazzi della colonia estiva avevano iniziato domenica scorsa arrivando sulle pendici della vetta simbolo della Val Susa.