Savona, molestie sulle pazienti durante le visite: arrestato ginecologo Un ginecologo di Savona è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata sul alcune pazienti. L’uomo, che risulta ancora indagato, avrebbe sottoposto le donne a pratiche sessuali indesiderate spacciandole come “metodi diagnostici”

A cura di Gabriella Mazzeo

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno arrestato un ginecologo del posto per violenza sessuale aggravata. Secondo quanto reso noto, il medico era stato denunciato da alcune pazienti che avevano riferito di comportamenti anomali durante le visite. Dopo aver raccolto i racconti delle pazienti, le forze dell'ordine hanno iniziato a indagare, studiando i comportamenti del medico durante le sue visite.

Gli agenti hanno accertato che lo specialista, approfittando della situazione e della soggezione delle pazienti arrivate per visite approfondite, le sottoponeva a pratiche di natura sessuale contro la loro volontà, sostenendo che tutte le attività fossero "a scopo diagnostico".

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso e i provvedimenti adottati restano provvisori in attesa di accertare definitivamente le responsabilità dell'indagato. Le forze dell'ordine sarebbero alla ricerca di possibili altre vittime oltre alle donne che hanno già denunciato le molestie dopo le visite.

Non è chiaro quante donne abbiano denunciato le molestie subite durante le visite ginecologiche. Stando a quanto reso noto finora, il medico agli arresti domiciliari sarebbe un 60enne noto nella zona di Savona, dove aveva il suo studio. L'uomo, che lavora nel capoluogo ligure, risiederebbe però in un altro comune della provincia. Dopo le denunce di alcune pazienti, le indagini sarebbero andate avanti per mesi fino ad arrivare agli arresti domiciliari. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.