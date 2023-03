Savona, ladro di auto inseguito dalla polizia si lancia per 10 metri da un viadotto: è grave Il ragazzo, un 22enne italiano, è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pietra Ligure.

A cura di Davide Falcioni

Per sfuggire alla polizia che lo stava inseguendo un ladro si lanciato da un viadotto: è accaduto a Savona e il protagonista è un ragazzo italiano di 22 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pietra Ligure.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi. Un ragazzo italiano di 22 anni stava provando svaligiare alcune auto in via Brilla a Savona, ma quando intorno alle 17 è intervenuta una pattuglia della Polizia, a cui avevano segnalato i furti, è fuggito a bordo di una Lancia Y. Inseguito dagli agenti è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto ha abbandonato l'auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo scappato.

Pochi minuti più tardi, intorno alle 17.30, avendo di nuovo addosso le forze dell'ordine, il 22enne è sceso dalla bici e si è lanciato dal viadotto, in via Bonini, rimanendo ferito gravemente dopo un volo di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure. Nell'incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell'auto.