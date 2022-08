Sassari, va a pescare sulla scogliera e precipita nel vuoto: morto il musicista Sandro Corsi Era andato a pescare sulla scogliera di Sassari ed è improvvisamente precipitato nel vuoto. Per Sandro Corsi, noto bluesman 74enne, non vi è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sandro Corsi, da Facebook

Sandro Corsi, musicista 74enne originario di Gioia del Colle, è caduto da una scogliera mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Ancora sconosciute le cause del decesso, ma si ritiene che Corsi abbia perso l'equilibrio a causa di un malore.

La tragedia si è verificata ieri sera a Stintino, in provincia di Sassari.

Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, i soccorsi si sono rivelati ormai inutili. L'uomo è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Secondo quanto reso noto, il musicista si trovava sugli scogli per trascorrere un pomeriggio di relax.

L'uomo aveva deciso di trascorrere il pomeriggio sulla spiaggia per pescare in solitudine. Sedutosi su alcuni scogli, è improvvisamente precipitato nel vuoto. La caduta purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Sono stati dei passanti ad allertare il 118 e le forze dell'ordine, ma al loro arrivo il 74enne era già morto.

Il suo corpo è stato recuperato per assicurargli degna sepoltura e le autorità hanno disposto l'interdizione dell'accesso alla zona al pubblico, così da poter effettuare tutti i rilievi necessari a definire quanto successo.

Il 74enne ha avuto una lunga carriera nel mondo della musica e ha suonato al fianco di grandi artisti italiani. Corsi ha inoltre registrato diversi album da solista nel corso della sua vita. Era amatissimo e molto rispettato nel suo ambiente.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati da colleghi ed estimatori sulle sue pagine social "Riposa in pace, grande bluesman" si legge tra i tanti post scritti da amici e conoscenti sulla bacheca del chitarrista.

Le autorità continueranno a indagare sulle dinamiche dell'accaduto per accertare che il decesso del musicista sia stato causato da un tragico incidente. La salma sarà restituita ai familiari per le esequie che si terranno nei prossimi giorni.