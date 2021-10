Sassari, operaio di 43 anni muore schiacciato da un muletto Gianuario Derudas, un operaio di 43 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un muletto all’interno dell’Ecocentro comunale di Sassari. Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in Sardegna nel giro di appena 24 ore. Ieri infatti è morto un uomo di 60 anni, caduto dalla pedana di un camion.

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Sardegna, il secondo in meno di 24 ore. Gianuario Derudas, un operaio di 43 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale di Sassari, in via Ariosto. Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio il lavoratore stava spostando del materiale quando il muletto, a quanto pare a causa di una pendenza del terreno, si è rovesciato su un lato. Derudas ha cercato di salvarsi saltando giù dal mezzo, ma il macchinario si è ribaltato proprio dalla sua parte. L'operaio è stato soccorso dai colleghi ma per lui non c'è stato

nulla da fare. Sul posto sono arrivati il 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal che dovranno appurare la dinamica dell'incidente, in particolare se vi siano state carenze nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ieri morto un operaio di 60 anni: stava caricando materiale per un ospedale

Anche ieri in Sardegna si è verificato un grave incidente sul lavoro: a perdere la vita, dopo essere caduto da un'altezza di appena un metro e quaranta, è stato Antonello Porcu, 60 anni: l'uomo stava caricando su un camion dei presidi sanitari da distribuire negli ospedali. La tragedia è avvenuta in una azienda logistica ai confini fra Monastir e San Sperate, lungo la strada statale 131. Il sessantenne si trovava sulla pedana idraulica quando ha perso l'equilibrio cadendo sul terreno sottostante e sbattendo la testa violentemente sul cemento. Ha riportato un trauma cranico e sarebbe morto sul colpo. La fatalità si è consumata sotto gli occhi di un collega di lavoro, che ha tentato di soccorrerlo lanciando anche l'allarme. Quando sono arrivati i sanitari , Antonello Porcu era già privo di vita. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Dolianova che hanno avviato i rilievi di legge aprendo le indagini.