Ancora una volta un pedone ha perso la vita a causa di un investimento stradale. E' accaduto nella frazione di La Paduledda, a Trinità d’Agultu (Sardegna), dove il 76enne Paolo Canavese è stato travolto e ucciso da un'automobile. L'uomo, originario di Cuneo ma da tempo trapiantato sull'isola, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, vicino a un'area di servizio, quando è stato investito e sbalzato a metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento disperate, sul posto sono intervenuti personale del 118 e i Carabinieri.

La persona che si trovava alla guida dell'auto, una ragazza, si è fermata subito ed è stata la prima a chiedere aiuto e a prestare i primi soccorsi.La vittima era stata affidata all'equipaggio di un'ambulanza diretta a Sassari. I sanitari, durante il trasporto in ospedale, hanno fatto tutto il possibile ma per Canavese non c'è stato purtroppo niente da fare. Saranno i carabinieri a stabilire le cause dell'incidente, in particolar modo se la ragazza al volante dell'utilitaria nel momento dello schianto con l'anziano era distratta dall'uso del cellulare.