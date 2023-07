Sardegna, paura in spiaggia: squalo nuota vicino alla riva a Villasimius La verdesca, lunga un paio di metri, è stata vista nuotare nelle acque antistanti la spiaggia di Villasimius. Momenti di panico tra i bagnanti, ma si tratta di una specie ritenuta non pericolosa per gli uomini.

A cura di Davide Falcioni

Paura ieri a Villasimius, in Sardegna, dove i bagnanti hanno avvistato uno squalo di circa 2 metri nelle acque cristalline del Tirreno. L’esemplare, con ogni probabilità una verdesca, è stato filmato a poche decine di metri di distanza dalla riva di Costa Rei, frazione marittima di Muravera. Come riporta il Messaggero, i bagnanti sono usciti subito fuori dall’acqua spaventati, e molti si sono precipitati sotto gli ombrelloni per afferrare il cellulare e riprendere il momento. Uno dei video ha fatto il giro del web, suscitando diverse preoccupazioni. In realtà, la presenza degli squali nel Mar Mediterraneo è un segnale di buona salute delle nostre acque. In generale, si spingono in prossimità della riva quando sono in cerca di cibo.

La Verdesca, o Squalo Azzurro, è una specie molto diffusa nei nostri mari, soprattutto nel Mar Adriatico. Le sue dimensioni si aggirano, mediamente, intorno ai due metri, ma gli esemplari più grandi possono arrivare a raggiungere anche fino a 3,5 metri di lunghezza. La verdesca un pesce pelagico, ovvero abituato a vivere in mare aperto, dove il cibo talvolta scarseggia, ed è per questo motivo che viene attirato da specie intruse, come può essere l’uomo. Questa specie è nota, infatti, per gli attacchi ai sopravvissuti di incidenti aerei o naufragi, ma non viene considerato uno squalo pericoloso, se non si sente minacciato. Anche questa è una delle specie più soggette al rischio di estinzione. Infatti, ne vengono catturati e uccisi fino a 20 milioni di esemplari l’anno, perché le sue pinne sono alla base di alcune pietanze molto apprezzate nei Paesi asiatici.