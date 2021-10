Sardegna, donna attraversa i binari con le sbarre abbassate ma viene travolta e uccisa dal treno Una donna di 64 anni di Serramanna, nel Sud Sardegna, è stata travolta e uccisa da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. La disgrazia è avvenuta intorno a mezzogiorno e ancora non si conoscono i particolari dell’incidente.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Una donna di 64 anni di Serramanna, nel Sud Sardegna, è stata travolta e uccisa da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. La disgrazia è avvenuta intorno a mezzogiorno e ancora non si conoscono i particolari dell'incidente. Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria sembra che la donna stesse attraversando i binari nonostante le sbarre abbassate e sia rimasta sulle rotaie mentre sopraggiungeva il treno, che non ha fatto in tempo a frenare e l'ha investita. Di più: l'Unione Sarda riporta che la vittima avrebbe tentato di salvare la sorella, che imprudentemente aveva attraversato i binari, rimanendo essa stessa travolta.

Del tutto inutili i tentativi di soccorso: è intervenuto anche l'eliambulanza ma per la donna non c'era assolutamente niente da fare; è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Serramanna e la polizia ferroviaria.