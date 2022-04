Samantha Migliore morta dopo un trattamento al seno fatto in casa: l’estetista in fuga si costituisce Si è costituita ai carabinieri di Cento (Ferrara) l’estetista che ha effettuato un’iniezione al seno di Samantha Migliore, morta poi per un malore poco dopo il trattamento estetico fatto in casa. La donna si era allontanata dall’abitazione di Maranello mentre i familiari della 35enne chiamavano il 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è costituita ai carabinieri di Cento, vicino Ferrara, la presunta estetista che giovedì pomeriggio ha sottoposto Samantha Migliore a un trattamento estetico per il seno. La donna aveva effettuato in casa un'iniezione sul seno della 35enne di Maranello che poco dopo ha avuto un malore ed è deceduta in ospedale. Quando amici e familiari hanno chiamato il 118,l'estetista si era subito data alla fuga ed era ricercata dalle forze dell'ordine fino a poche ore fa.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre in casa con Samantha Migliore c'erano le tre figliolette e il neomarito della donna, Antonio Bevilacqua. I due si erano sposati circa un mese fa e vivevano da poco insieme in un'abitazione a Maranello. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Resto del Carlino, l'uomo avrebbe dichiarato di aver preso lui tra le braccia la 35enne e che lei sia morta in casa, poco prima dell'arrivo dei sanitari. Bevilacqua ha raccontato che la sedicente estetista avrebbe effettuato diverse iniezioni sul seno della moglie, lasciando anche più aghi alla volta nelle mammelle. Dopo un po', il malore che l'ha stroncata.

Secondo quanto spiegato da Bevilacqua, la donna non ha mai riferito cosa ci fosse nelle siringhe. Ha solo detto di aver usato alcune "sostanze per l'anestesia", senza però specificare quali. Prima di allontanarsi, l'estetista ha detto di dover fare una chiamata, dileguandosi in brevissimo tempo.

Non sono state rese note le circostanze in cui la donna ha bussato alla porta dei carabinieri di Cento. Le forze dell'ordine sono state impegnate nelle ricerche fino a qualche ora fa. La sua posizione ora è al vaglio della Procura di Modena. Samantha era sopravvissuta nel 2020 all'aggressione dell'ex compagno che aveva cercato di ucciderla con alcuni colpi di arma da fuoco. Dopo la condanna del 48enne, Migliore aveva deciso di rifarsi una vita con Bevilacqua convolando a nozze appena un mese fa.