Saman Abbas, in un audio il padre confessa l’omicidio: “Ho ucciso mia figlia” Il padre di Saman Abbas avrebbe confessato l’omicidio della 18enne in una telefonata con un parente. “Ho ucciso mia figlia”, le parole pronunciate da Shabbar un mese dopo la scomparsa della giovane pakistana.

A cura di Chiara Ammendola

“Ho ucciso mia figlia”, sono queste le parole pronunciate dal padre di Saman Abbas un mese dopo la scomparsa della 18enne. Durante una telefonata a un parente Shabbar, che è ancora latitante in Pakistan insieme alla moglie, avrebbe quindi confessato l'omicidio della figlia di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile 2021.

Si tratta di un elemento fondamentale che potrebbe dare una svolta decisiva al processo sull'omicidio di Saman Abbas che secondo la procura sarebbe stata uccisa dai famigliari per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino. Secondo quanto si apprende, il padre della 18enne, fuggito in Pakistan il giorno dopo la scomparsa di Saman, avrebbe confessato l'omicidio al telefono durante una conversazione avvenuta un mese dopo il loro arrivo arrivo nel paese di origine con un parente che era in Italia.

La conversazione è agli atti del processo che inizierà a febbraio.

(Notizia in aggiornamento)