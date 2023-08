Omicidio Saman Abbas, il Pakistan dice sì all’estradizione del padre in Italia: cosa succede adesso Il governo del Pakistan ha acconsentito all’estradizione di Shabbar Abbas, padre della 18enne Saman uccisa a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Secondo quanto rende noto AGI, l’uomo ha la possibilità di opporsi alla misura in un ultimo appello durante l’udienza di oggi a Isalamabad.

A cura di Gabriella Mazzeo

Saman Abbas e il padre Shabbar

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Saman Abbas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il governo del Pakistan ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre della 18enne Saman uccisa a Novellara perché si era opposta a un matrimonio combinato. La notizia sarebbe stata anticipata dalla Gazzetta di Reggo Emilia e poi confermata dall'avvocato dell'uomo all'agenzia di stampa AGI.

L'avvocato Mahmood Akhtar, legale del padre della 18enne arrestato dopo mesi di latitanza in Pakistan, ha sottolineato che proprio oggi è stato emesso l'avviso all'imputato per la consegna all'Italia. A luglio, la Corte distrettuale di Islamabad aveva espresso parere favorevole all'estradizione del genitore della 18enne. Shabbar è imputato insieme alla moglie (ancora latitante) e altri due familiari.

Mancava solo il parere del governo che ora però sarebbe stato notificato all'imputato. Resta, secondo l'avvocato un ulteriore tentativo di appello contro l'estradizione nell'udienza di oggi davanti alla Corte di Islamabad.

Leggi anche Saman Abbas, il video con la madre e il fratello il giorno prima della scomparsa a Novellara

Saman Abbas

Il magistrato aveva espresso già a luglio parere favorevole all'estradizione dell'uomo. L'udienza si è svolta già nella mattinata del 4 luglio in Pakistan. Il giudice, secondo quanto si apprende, ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione avanzato da Akhtar Mahmood, legale del padre della 18enne.

Il processo per i familiari accusati dell'omicidio dell'adolescente riprenderà l'8 settembre dopo la pausa estiva e l'obiettivo della giustizia Italiana è quello di portare in aula anche il padre della ragazza, che dal giorno della cattura è rimasto in Pakistan.

Shabbar, che dopo la morte della figlia è fuggito all'estero insieme alla moglie, è accusato di aver progettato e messo in atto l'omicidio della figlia per vendicarsi della sua decisione di non sposare un cugino in Pakistan.

La madre della 18enne, Nazia, è ancora latitante, mentre i due cugini Ikram Ijaz, Nomanhulaq Nomanhulaq e lo zio Danish si trovano in Italia e sono accusati di aver partecipato all'omicidio della ragazza, nascondendo poi il suo corpo nei pressi di un casolare abbandonato di Novellara.

Secondo un funzionario del Ministero dell'Interno pachistano, se l'appello dell'avvocato di Shabbar Abbas dovesse essere respinto, l'uomo sarà "portato in Italia con un aereo charter"