"Parlavano di un omicidio. Mia madre parlava con suo fratello che le diceva: "Uccidiamola. Questa può scappare di nuovo o fare cose strane in futuro". Quando le ho chiesto di cosa parlassero, mia madre si è affrettata a dire che non si trattava di me, ma io adesso ho paura". La 18enne scomparsa a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato voluto dalla famiglia in Pakistan temeva per la sua vita da tempo e lo aveva raccontato al fidanzato. Quando lui le aveva detto di recarsi dai carabinieri, lei aveva cercato di tranquillizzarlo. "Posso risolvere tutto. Devo prima recuperare i documenti. Con quelli saremo liberi".

A confermare i rapporti tesi con i genitori anche il fratello 16enne, che negli scorsi giorni ha provato a scappare dalla comunità protetta nella quale si trova, esprimendo il desiderio di ricongiungersi ai genitori in Pakistan. La sua testimonianza, però, è fondamentale per la Procura di Reggio Emilia che indaga su omicidio e occultamento di cadavere. La conversazione telefonica tra la madre e lo zio di Saman confermerebbe anche la premeditazione, che si andrebbe ad aggiungere agli altri capi d'accusa. Ancora però non è stato ritrovato un corpo: gli inquirenti sperano che a svelare dove è stata sepolta la diciottenne sia proprio il fratello 16enne. Alle forze dell'ordine ha già raccontato che ad eseguire materialmente l'omicidio sarebbe stato lo zio materno. Danish Hasnain aveva anche minacciato i genitori del fidanzato 21enne di Saman, recandosi in Pakistan per intimare loro di allontanare il figlio dalla giovane Abbas. Per questo motivo lui lo aveva denunciato e Saman aveva deciso di mentire, dichiarando di aver interrotto la loro relazione. I due ragazzi si erano conosciuti online nel periodo in cui la 18enne viveva all'interno della struttura protetta del Bolognese. Era tornata a casa per riavere i documenti e raggiungere poi il fidanzato che aveva scelto per trasferirsi all'estero e ricominciare. Ai genitori diceva: "Non voglio sposarmi, voglio solo andare via".