Saluta i colleghi e sale in auto, poi scompare: a Campobasso si cerca la 65enne Maria Rosaria D'Amico A Campobasso e dintorni si cerca Maria Rosaria D'Amico, la 65enne sparita nel nulla ieri, lunedì 4 novembre, dopo il turno di lavoro da collaboratrice scolastica a Campolieto. La donna non ha risposto alle telefonate del marito e del figlio che la aspettavano a casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata vista l'ultima volta nel pomeriggio di lunedì 4 novembre intorno alle 17, poi di Maria Rosaria D'Amico non si sono avute più notizie. La 65enne residente a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) risulta scomparsa dal pomeriggio di ieri e le ricerche sono ancora in corso. La donna lavora come collaboratrice scolastica nella scuola materna di Campolieto e potrebbe essersi allontanata per l'ultima volta a bordo della sua automobile, un'Alfa 147 di colore nero.

Il suo cellulare risulta acceso, ma nonostante gli squilli, nessuno risponde alle telefonate. L'ultima cella di aggancio è stata registrata alle 15.41 a Montorio dei Frentani. Prima della scomparsa, la 65enne avrebbe salutato i colleghi per poi mettersi in auto, ma non è mai arrivata a casa (situata a 18 chilometri dalla scuola materna). D'Amico non ha risposto ai tentativi di marito e figlio di mettersi in contatto con lei e oggi non si è recata al lavoro.

Nel pomeriggio di oggi è scattato il piano persone scomparse della Prefettura, con squadre del 115 e del 112 impegnate a perlustrare la zona tra i comuni di Montorio e Santa Croce di Magliano, lì dove il cellulare della 65enne ha agganciato una cella telefonica. La donna guida una Fiat 147 nera. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine di Campobasso, impegnate nelle ricerche.