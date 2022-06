Salta sull’auto dei vigili per la fine della scuola con gli amici: video incastrano uno studente Folle festeggiamento per la fine della scuola da parte degli studenti dell’istituto Primo Levi di Torino: come testimoniano due video circolati in rete, hanno preso d’assalto la macchina della polizia municipale. Uno di loro verrà denunciato.

Follia a Torino dove alcuni studenti per festeggiare l'ultimo giorno di scuola hanno pensato bene di saltare su un'auto della polizia municipale. È accaduto nei giorni scorsi all'esterno dell'istituto Primo Levi dove, da quel che si vede in due video pubblicati su Instagram da Welcome to Favelas e che hanno fatto immediatamente il giro del web, un'automobile della polizia locale è stata presa d'assalto.

Dalle immagini si vede che alcuni studenti saltano sul tettuccio della vettura mentre un agente tenta di allontanarsi dai pressi della scuola. Una seconda agente della polizia locale tenta di portare sotto controllo la situazione, ma anche questa dopo poco viene, seppur in modo festoso, strattonata da alcuni studenti. In un secondo video che è stato pubblicato, l'automobile della polizia locale viene circondata e infine un ragazzo salta sul tettuccio dell'automobile, che è rimasto danneggiato. Così stamattina la stessa polizia municipale ha acquisito le immagini per identificare lo studente e denunciarlo.

L'inizio delle vacanze scolastiche è stato salutato con comportamenti sconsiderati anche a Busto Arsizio dove gli studenti dell’Ite Tosi e dell'Ite Montale di Tradate, come riferisce Il Giorno, hanno trasformato il viale dove si trovano gli istituti in una pista lungo la quale sfidarsi in velocità con moto e auto, petardi e fumogeni fatti esplodere, bottiglie e rifiuti gettati ovunque. La dirigenza scolastica, guidata da Amanda Ferrario ha subito reagito con un provvedimento, il primo, a cui ne seguiranno altri: è stata sospesa la festa di fine anno in programma domani. Nella circolare diffusa dalla dirigenza scolastica è stato sottolineato il "grave pericolo cui hanno esposto e si sono esposti gli studenti che fuori dalla scuola hanno ben pensato di fare gare di velocità con motorini ed auto, utilizzando petardi, fumogeni come fossimo allo stadio".