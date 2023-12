Sale sul tetto della scuola con gli amici che fanno parkour, ma cade nel vuoto: grave 13enne Un ragazzo di 13 anni è precipitato dal tetto del campus scolastico di Pesaro dove era salito per gioco insieme ad alcuni coetanei. Dopo un volo di 4 metri, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Ancona.

Ore di apprensione a Pesaro, dove un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitato dal tetto del Campus scolastico per il cedimento della copertura in materiale plastico.

Da quanto si è appreso, l'adolescente non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie per cui la prognosi resta riservata. I soccorritori lo hanno trovato dolorante ma cosciente, nonostante un volo di 4 metri, che si è concluso sul pavimento del bagno del liceo scientifico "Marconi".

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 dicembre, intorno alle 16. Il tredicenne era in compagnia di altri coetanei, che forse per gioco camminavano lungo il lucernaio della scuola facendo parkour, il salto tra gli edifici. Poi, all'improvviso, il cedimento sotto i suoi piedi, precipitando al suolo e cadendo per quattro metri nell'area in cui si trovano i bagni dell'edificio.

La maggior parte dei ragazzini è fuggita per lo spavento, mentre chi è rimasto ha chiamato prima i genitori dell'amico caduto e poi soccorsi, che ha trasferito il 13enne in elisoccorso ad Ancona in codice rosso. Al momento dell’impatto appariva cosciente ma alternava lucidità a mancamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti di una volante, che stanno ricostruendo quanto è successo attraverso le testimonianze di coloro che erano sul tetto del Campus scolastico e vagliando i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza sparse per l'edificio.

L'incidente avvenuto oggi ricorda quanto accaduto nel 2001 durante il programma televisivo Shout, un format che portava gli studenti sui tetti delle scuole a urlare al pubblico (televisivo e scolastico) esigenze, dolori, testimonianze. Durante la puntata che si stava registrando proprio allo Scientifico di Pesaro uno studente del Bramante sfondò un lucernaio precipitando per diversi metri come il giovane di oggi.