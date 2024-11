video suggerito

Sale sul pullman senza biglietto e prende a calci e pugni tre controllori: arrestato a Bari Tre controllori della linea di trasporto pubblico Amtab sono stati aggrediti in piazza Umberto, nel centro di Bari. Anche un agente della polizia locale è rimasto ferito. Fermato un uomo per minacce, resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura ieri, 5 novembre, nel centro di Bari. Tre controllori della linea di trasporto pubblico Amtab sono stati aggrediti in piazza Umberto, sul bus 12 all'altezza dell'incrocio con via Nicolai. L'aggressore è stato un uomo di origini straniere che non aveva il biglietto: li ha presi a calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fermato l'aggressore e lo hanno portato al comando: in stato di fermo, è ora accusato di minacce, resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali. In mattinata si terrà il processo per direttissima al tribunale di Bari. I tre operatori dell'Amtab e un agente della polizia locale hanno riportato lesioni lievi; hanno comunque avuto bisogno dell’intervento dei sanitari e sono stati portati nei pronto soccorso del Policlinico e della Mater Dei, per le contusioni riportate.

L'aggressione di Bari è avvenuta poche ore dopo un episodio simile a Genova, dove un capotreno è stato accoltellato alla stazione di Rivarolo da una coppia di giovani su un treno regionale: fermato un 21enne e denunciata una 16enne, entrambi erano senza biglietto.

Sempre nel capoluogo pugliese, tra il 31 ottobre e il 1° novembre, notte di Halloween, almeno cinque autobus sono stati danneggiati da bande di giovanissimi incappucciati, armati di mazze e pietre, che hanno provocato disagi in tutta la zona, spaccando anche i vetri delle macchine soprattutto nel quartiere San Paolo. Lanci di uova sono stati registrati in molte strade di Bari, costringendo i mezzi pubblici a interrompere la circolazione per la pulizia straordinaria.