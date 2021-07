Questa settimana scende sotto la soglia d'allarme di 1 e si attesta a a 0,98 il valore dell'Rt nazionale secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della Sanità, ma non migliora la situazione negli ospedali italiani. Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia in 14 regioni le terapie intensive sono sopra la soglia critica. Quattordici regioni/province autonome contro le 12 della settimana scorsa. La soglia del 30 percento per le terapie intensive e del 40 percento per le aree non critiche è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020.

Il tasso nazionale di occupazione delle terapie intensive sale al 41%

in foto: Dati terapia intensiva Covid al primo aprile in Italia

È in aumento il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale e sopra la soglia critica del 30 percento. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss è pari al 41 percento contro il 39 percento della scorsa settimana. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). In aumento anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale e sopra la soglia critica (44 percento) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). In diminuzione, fa sapere ancora l'Iss, il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186 vs 53.837l la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4% vs 33,8% la scorsa settimana).

Covid, le regioni in cui le terapie intensive sono sotto pressione

in foto: Dati terapia intensiva in Lombardia aggiornarti al primo aprile

I dati sulle terapie intensive aggiornati al primo aprile da Agenas Regione per Regione: Abruzzo 32%, Basilicata 15%, Calabria 22%, Campania 26%, Emilia Romagna 50%, Friuli Venezia Giulia 46%, Lazio 38%, Liguria 31%, Lombardia 61%, Marche 57%, Molise 41%, Bolzano 19%, Trento 52%, Piemonte 60%, Puglia 45%, Sardegna 16%, Sicilia 17%, Toscana 42%, Umbria 41%, Valle D’Aosta 30%, Veneto 28%.