Sale in auto per andare al lavoro alle 6 del mattino, si schianta contro un palo, muore a 21 anni Manuel Fieramosca

È morto a 21 anni Manuel Fieramosca, giovane operaio di Celano (L’Aquila) che era uscito di casa intorno alle 6 del mattino per andare a lavorare. L’auto del 21enne si è purtroppo schiantata contro un palo e il ragazzo è morto sul colpo.

Manuel Fieramosca

Alle 6.30 della mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, un ragazzo di 21 anni, Manuel Fieramosca, è morto in un incidente stradale in via Romana, a Celano, nei pressi de L'Aquila. Il 21enne stava andando al lavoro in una ditta della zona per la quale svolgeva la mansione di operaio quando, per cause da accertare, ha impattato contro un palo della rete elettrica a bordo della sua Panda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per Fieramosca non vi è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo e dunque ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto. Non risultano altre auto o persone coinvolte nell'incidente e sono in corso tutte le procedure di prassi per cercare di capire se possa essersi trattato di una distrazione, di un colpo di sonno o di un malore improvviso.

La notizia della morte del 21enne si è rapidamente diffusa a Celano, dove era molto conosciuto per aver giocato con la squadra di calcio locale. Il sindaco ha espresso dolore per l'accaduto e su Facebook ha ricordato il 21enne come un "ragazzo pieno di entusiasmo, con tanta voglia di lavorare e di sani principi".

"Aveva tanto entusiasmo, era educato e molto rispettoso. Era gentile, amichevole e disponibile con tutti, con una grande voglia di lavorare – ha spiegato il sindaco del paesino di meno di 10mila abitanti che conosceva il ragazzo e i suoi genitori, sconvolti dal dolore per l'incidente-. Aveva ancora tanti sogni da realizzare per la sua giovane età e il destino crudele li ha infranti in questo modo terribile. Al caro papà Fernando, alla cara mamma Elisiana, come a tutta la famiglia di Manuel, voglio far arrivare le mie più sentite condoglianze e la massima vicinanza dell'intera comunità di Celano".