Russia, violentate per anni uccidono il padre e rischiano 20 anni di carcere In Russia, tre sorelle rischiano 20 anni di carcere per aver ucciso il padre che per anni le ha violentate. Nonostante le prove evidenti che supportano le dichiarazioni delle figlie, i pm insistono con l’accusa di omicidio premeditato. Il caso ha scatenato la rabbia di molti attivisti che continuano a protestare e chiedono leggi più severe in difesa dei diritti umani.

In Russia, un padre violenta per anni le sue tre bambine. Loro crescono, diventano delle piccole donne e lo uccidono nel 2018. Questa è la storia di Krestina Khachaturyan, Angelina Khachaturyan e Maria Khachaturyan. Ora, dopo tre anni, Krestina e Angelina rischiano fino a 20 anni di carcere. Maria invece potrebbe essere ricoverata in un ospedale psichiatrico poiché è stata giudicata "temporaneamente pazza" al momento dell'omicidio.

La sera dell'omicidio

Il padre, Mikhail Khachaturyan, aveva 57 anni. Nel pomeriggio del 27 luglio 2018, avrebbe portato le sue figlie nella stanza "delle punizioni". Le ha rimproverate per non aver pulito la casa e avrebbe spruzzato il peperoncino per umiliarle. Krestina, Angelina e Maria, allora avevano 19, 18 e 17 anni. Kristina – che soffre di asma – sarebbe svenuta e si evince – da un nuovo rapporto – che il padre l'avrebbe portata in bagno, versato della vodka addosso e spogliata.

Quella notte, però, dopo aver subito per anni abusi sessuali, botte e minacce, le figlie avrebbero deciso di reagire e combattere. L'agenzia stampa AFP ha riferito che i documenti presentati in tribunale descrivono nel dettaglio il momento in cui Mikhail Khachaturyan ha sparato alle spalle delle sue figlie con un fucile ad aria compressa. Ma non solo. Le picchiava ogni giorno e per controllarle aveva anche installato delle telecamere in casa. Minacciava di ucciderle e loro erano terrorizzate. La paura era così tanta da evitare qualsiasi contatto con la polizia. Perché se il padre si fosse arrabbiato avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. È stato riferito anche che l'uomo aveva "buoni rapporti" con le forze dell'ordine.

La sera dell'omicidio, mentre Mikhail dormiva, tutte e tre le figlie lo hanno attaccato con un martello e il coltello che usava per cacciare. Quando è svenuto, Maria – che era ancora minorenne – ha chiamato l'ambulanza. Il padre, però, era già morto quando sono arrivati i paramedici. Sono le tre ragazze ad aver chiamato la polizia. E all'arrivo delle forze dell'ordine sono state arrestate sul posto. Trenta sono le coltellate rinvenute sul corpo del padre."Lo odiavamo e volevamo che accadesse solo una cosa. Volevamo che scomparisse e avremmo voluto non averlo mai conosciuto", queste sarebbero le parole dette alla polizia. "Volevamo che se ne andasse e non tornasse mai più".

Le prove

Gli abusi sessuali sono supportati dalle prove che descrivono come il padre abbia manipolato le sue tre figlie per soddisfare le sue perversioni. È stata riportata anche la sua intenzione di sostituire la madre con una di loro. Avrebbe voluto sposarla e metterla incinta di un altro figlio. La loro madre, Aurelia Dunduk, sarebbe stata cacciata di casa nel 2015. E le ragazze non potevano avere nessuno contatto con lei. I video di famiglia mostrano il terrore che le figlie subivano quotidianamente. Durante il processo a Mosca è stato mostrato un filmato dove si vede il padre prendere a calci una delle sue bambine.

"È stata legittima difesa" sostengono gli avvocati delle giovani donne. Ma i pm le accusano di omicidio premeditato. Una condanna che rinchiuderebbe in carcere tutte e tre le sorelle per molto tempo. Olga Khalikova, l'avvocato che rappresenta alcuni dei parenti del padre, ha dichiarato che le nuove prove "si basano esclusivamente sulla testimonianza dell'imputato". Ora, un nuovo rapporto psicologico potrebbe far evitare la carcerazione. Gli esperti, infatti, hanno stabilito che le ragazze erano in "una posizione di necessaria difesa".

Il Dipartimento della Salute di Mosca aveva già stabilito che Mikhail ha inflitto "gravi danni" alla salute delle sue figlie. Gli esperti forensi hanno anche confermato gli abusi subiti dalle ragazze. L'equipe del Serbsky Center in Russia ha quindi stabilito che le tre ragazze soffrivano di disturbi da stress post-traumatico al momento dell'uccisione. Anche l'avvocato Maria Davtyan ha dichiarato che "tutte queste condizioni hanno una relazione causale diretta con le azioni del padre ".

Le proteste

Questo caso, iniziato tre anni fa, continua a sollevare nuove prove angoscianti che supportano le dichiarazioni depositate dalle figlie di Khachaturyan. La rabbia che ha scatenato continua a sollecitare gruppi e movimenti a favore dei diritti umani e contro gli abusi domestici in Russia. Il Paese, infatti, non ha leggi specifiche per affrontare questa gravissima piaga sociale che coinvolge tutti.