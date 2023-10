Rovigo, tragedia sulla statale 16: terribile schianto, morto uno scooterista La tragedia a Canaro, in provincia di Rovigo. Dalle prime informazioni, sembra che lo scooterista abbia colpito il parabrezza dell’auto prima di essere scagliato a terra. Il personale sanitario e i vigili del fuoco sono giunti sul luogo tentando di rianimare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di repertorio

Un terribile incidente si è verificato stamattina, giovedì 12 ottobre, poco dopo le 10 sulla statale 16, all'altezza di Canaro, in provincia di Rovigo, Veneto. L'impatto avvenuto all'incrocio con via Montale, la strada che conduce verso il centro della cittadina. L'incrocio, noto a tutti coloro che procedono solitamente in direzione Ferrara, si trova poco dopo il luogo in cui sorgeva un tempo un autovelox fisso.

La tragica vicenda ha purtroppo lasciato una vittima, uno scooterista di sessantasei anni originario di Ferrara, che è stato ucciso nell'impatto contro un'auto. Il personale del Suem 118, il servizio di urgenza ed emergenza medica che coordina gli interventi di soccorso sanitario, è giunto sul luogo con ambulanze e automediche.

Assieme ai vigili del fuoco, il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, proseguendo a lungo con le manovre di soccorso, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

L'impatto è stato devastante: dalle prime informazioni, sembra che lo scooterista abbia colpito il parabrezza dell'auto prima di essere scagliato a terra.

La dinamica precisa dell'incidente verrà ricostruita sulla base dei rilievi effettuati dai carabinieri, che sono intervenuti con il supporto del personale di Stienta e Canaro, entrambi appartenenti alla Compagnia di Castelmassa, sempre in provincia di Rovigo. Anche il conducente dell'auto coinvolto nell'incidente è stato trasportato in ospedale a causa della violenza dell'urto, sebbene le sue condizioni non sembrino essere gravi.

Le conseguenze per il traffico sono state relativamente moderate, in parte grazie all'ampio incrocio in cui si è verificato l'incidente, che offre vie alternative in tutte le direzioni. La Procura della Repubblica è stata informata della tragedia, ed è sua competenza ora disporre eventuali ulteriori approfondimenti.