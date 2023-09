Rovigo, donna arrestata per la morte del figlio di 3 mesi: decesso per trauma da ‘bimbo scosso’ Il piccolo è deceduto la scorsa settimana all’ospedale di Padova. La donna, di origini marocchine ma residente a Rovigo, non è riuscita a dare spiegazioni credibili agli investigatori.

La procura di Rovigo ha chiesto e ottenuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere per una donna, di nazionalità marocchina e residente nella provincia, indagata, in ipotesi accusatoria, del delitto di "maltrattamenti aggravati dalla morte" ai danni del figlio di 3 mesi, deceduto la scorsa settimana all'ospedale di Padova. Sul corpicino del piccolo sarà ora disposta l'autopsia.

È stato il nosocomio euganeo a segnalare il caso a seguito dell'“evidenza di traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico- vachemica”, lesioni che venivano ritenute incompatibili con il racconto fornito ai medici in merito a quanto successo al neonato e compatibili invece con dinamiche tipiche della Sindrome del Bambino Scosso con Trauma Cranico Abusivo".

La madre non è stata in grado di dare spiegazioni credibili agli investigatori, per cui la magistratura ha ravvisato nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. È stata così richiesta e applicata nei confronti della donna la misura della custodia cautelare in carcere.

Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, l'indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere. "La Procura di Rovigo ha ora conferito un incarico per svolgere un'autopsia, in forma di accertamento tecnico irripetibili di carattere medico-legale, con le garanzie della difesa. Ulteriori accertamenti sono stati delegati alla Squadra Mobile" si legge nel comunicato dei magistrati.

