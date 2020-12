Rovereto, madre e figlio precipitano nel fiume Adige con l’auto: morti entrambi

Un’auto, forse per una manovra sbagliata o per un incidente, è finita nelle gelide acque del fiume Adige. A bordo una mamma e suo figlio: per loro non c’è stato nulla da fare. La tragedia è successa mercoledì, ma solo ieri si è riusciti a recuperare il mezzo con i due corpi.