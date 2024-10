video suggerito

Rossella Zanin morta in un laghetto ad Este, ora si indaga per istigazione al suicidio Si indaga per istigazione al suicidio nel caso relativo alla morte di Rossella Zanin, la 59enne morta nel lago d’Este mentre stava passeggiando con il cane e il compagno. Il fascicolo non avrebbe al momento indagati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rossella Zanin

È stato aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di istigazione al suicidio dalla Procura di Rovigo per la morte di Rossella Zanin, la 59enne annegata domenica scorsa nel laghetto di un circolo sportivo di Este. Il tutto sarebbe accaduto mentre la 59enne stava portando a spasso il cane in compagnia del partner. A comunicarlo è il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato.

La causa della morte era stata inizialmente ricondotta a un incidente: secondo quanto era stato ricostruito, infatti, la vittima avrebbe cercato di seguire il suo cane in acqua. La seconda ipotesi è che la 59enne si sia immersa nel laghetto e che un malore l'abbia fatta annegare.

Il compagno, unico testimone dell'accaduto, aveva raccontato agli investigatori che in quel momento si era allontanato dalla partner per parlare con alcuni conoscenti. La Procura vuole chiarire le circostanze dell'accaduto e per questo conferirà l'incarico ad un consulente tecnico medico legale per eseguire l'autopsia. Al momento non vi sarebbero indagati.

Rossella Zanin era volontaria della Pro Loco ed amante degli animali. La donna non si separava mai dal suo cane Benny. La 59enne amava la natura ed era solita fare lunghe passeggiate alla ricerca di funghi, dei quali era esperta conoscitrice.

Il giorno della sua morte, la 59enne era impegnata in una delle sue lunghe passeggiate in compagnia del cane e il tutto, secondo quanto raccontato dal compagno della donna, sarebbe avvenuto in un suo momento di distrazione, quando si era fermato a parlare con alcuni conoscenti incontrati per strada.

La donna sarebbe quindi annegata in pochi attimi e in un primo momento, il decesso era stato attribuito a un malore o a un incidente. Per chiarire le dinamiche dei fatti, però, sarà necessario attendere i primi esiti dell'autopsia.