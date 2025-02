video suggerito

Rosanna sparisce nel nulla senza traccia, anni dopo il suo scheletro trovato per caso nei campi È la triste storia di Rosanna Di Gallo, una donna di 70 anni i cui resti sono stati rinvenuti in un terreno nel territorio del comune di Aquileia, in provincia di Udine, dove viveva da sola in una roulotte ma dove era sparita nel nulla improvvisamente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era sparita nel nulla senza lasciare alcuna traccia da alcuni anni e di lei non si era saputo più nulla tanto che si era pensato anche un allontanamento volontario. Nelle scorse ore, però, purtroppo il corpo senza vita e ormai ischeletrito della donna è stato rinvenuto per caso nei campi che era solita frequentare.

È la triste storia di Rosanna Di Gallo, una donna di 70 anni i cui resti sono stati rinvenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, in un terreno nel territorio del comune di Aquileia, in provincia di Udine. La scoperta del cadavere in avanzatissimo stato di decomposizione è avvenuta in maniera del tutto casuale durante alcuni sopralluoghi per lavori da parte di alcuni operai di un'azienda vitivinicola nella zona.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che sono accorse sul posto isolando l’area e allertando il pm di turno e il medico legale. Agli inquirenti è bastato poco per accertare l’identità di quei resti visto che accanto allo scheletro umano sono stati ritrovati anche gli abiti e i documenti della donna di cui non si sapeva più nulla.

Leggi anche Militare italiano internato dai nazisti dopo la fuga del Re, eredi risarciti dallo Stato dopo oltre 80 anni

Al momento della scomparsa la settantenne viveva da sola in una roulotte ferma in un campo non lontano dal luogo del rinvenimento dei suoi resti e rifiutava aiuto e contatti ma poi era sparita improvvisamente. Chi la conosceva ha confermato di non vedere la donna da almeno due anni. Il corpo era in campagna nella zona meridionale della cittadina friulana non distante dalla foce del fiume Natissa.

Da un primo esame esterno dei resti, non vi sarebbero segni evidenti di violenza e per questo al momento sarebbe esclusa l'ipotesi di morte dovuta a cause esterne. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Palmanova dove probabilmente verranno condotte altre analisi post mortem per accertare le esatte cause del decesso.