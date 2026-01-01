Attualità
Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna

Hanno forzato i cancelli della ex caserma Stamoto a Bologna per un rave di Capodanno: decine di persone sono entrate e poi sono state fatte sgomberare dalle Forze dell’ordine.
A cura di Maria Neve Iervolino
Il tentativo di entrare nella ex caserma Stamoto di Bologna
Hanno forzato le catene e i cancelli per introdursi nella ex caserma Stamoto a Bologna, spazio utilizzato in origine come cittadella militare e oggi area dismessa. Sarebbero decine le persone che ieri sera, 31 dicembre, a piedi e in auto sono riuscite a entrare nell'area per organizzare un rave di Capodanno intorno alle ore 23.

La denuncia è partita dai residenti della zona che dopo aver notato il trambusto hanno contattato le Forze dell'Ordine. Diversi i video che in queste ore stanno girando sui social e che mostrano gruppi di persone e mezzi entrare nella struttura.

I cancelli sono stati forzati all'altezza di viale Felsina, e sempre da qui sono intervenuti anche gli agenti che hanno fatto sgomberare gli occupanti.

La paura era che la festa potesse trasformarsi in una nuova occupazione prolungata come avvenuto già a Pasqua 2024, quando la Stamoto divenne teatro di un rave durato due giorni. Occupazioni più brevi della grande struttura affidata al Comune però sono frequenti: questa estate un gruppo di otto persone si era stabilito al suo interno.

La denuncia del consigliere: "Cancelli forzati e occupazione in corso"

Il consigliere comunale Nicola Stanzani (Forza Italia) ha denunciato l'episodio sui social: "Cosa sta succedendo alla Stamoto? Cancelli forzati e occupazione in corso? Dopo il rave del Venerdì Santo ora tocca a quello di Capodanno? È decisamente ora di dire basta".

La ex la cittadella militare è da sempre al centro delle polemiche: "Qualcuno aveva promesso la riqualificazione nel corso del mandato… Almeno si garantisca il decoro, la serenità e la sicurezza dei residenti!".


