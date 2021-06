Lo ha stretto a sé e gli ha dato un bacio sulla fronte mentre lo portava in salvo dalla scarpata dove era finito. Parlano da sole le immagini emozionanti del momento in cui il piccolo Nicola Tanturli è stato recuperato da un carabiniere che lo ha abbracciato prima di restituirlo ai suoi genitori. Il bambino era scomparso qualche ora prima da casa nel Mugello, in Toscana. Mentre continuavano senza sosta le ricerche, il giornalista della trasmissione di rai 1 La vita in diretta, Giuseppe di Tommaso, si era fermato per un malore e, sceso dall’auto, ha udito lamenti e rumori provenire da un burrone a circa 2,5 chilometri da casa e a 25 metri di profondità: era Nicola. Appena ritrovato il bambino ha chiamato i Carabinieri. Danilo Ciccarelli, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scarperia, si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma.

Nelle immagini mostrate sui canali social di Chi l'ha visto? si vede proprio il momento in cui il militare porta in salvo il bambino. "Non ci posso credere, chi l'avrebbe mai detto", dice un uomo che aiuta il carabiniere a percorrere l'ultimo tratto mentre risale dalla scarpata. Poi, fatto accomodare all'interno di una vettura, il piccolo ha cominciato a chiamare la mamma. "Sentivamo il lamento, ma sembrava un animale selvatico e non un bambino, ogni volta che lo chiamavo poi stava zitto, questo mi ha fatto intendere che era un animale. E invece quando sono arrivato lì questo è sbucato dall’erba con questi suoi occhioni belli, è stata una gioia", ha raccontato poi Danilo Ciccarelli, Comandante della Stazione dei carabinieri di Scarperia, definendo il ritrovamento del bambino come una emozione bella come "la nascita di un figlio". Nicola ha detto solo ‘mamma’ quando ha visto il carabiniere "e mi si è aggrappato al collo. Ho controllato se stava bene, aveva solo qualche graffio".