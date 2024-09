Perde 80mila euro con il trading online e tenta il suicidio davanti ai familiari: salvato dai Carabinieri

video suggerito

Ha perso 80mila euro in poco tempo a causa del trading online e ha gravemente danneggiato lui e la sua famiglia. Per questo un uomo di circa 50 anni, residente a Bologna, ha pensato di farla finita. L'uomo però è stato soccorso dai Carabinieri che lo hanno fatto desistere e gli hanno salvato la vita.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ha perso 80mila euro in poco tempo a causa del trading online. La compravendita di strumenti finanziari su Internet ha gravemente danneggiato lui e la sua famiglia e per questo un uomo di circa 50 anni, residente a Bologna, ha pensato di farla finita.

Nella giornata di lunedì 9 settembre il 50enne è salito sul tetto di casa ed è rimasto in bilico sul cornicione del palazzo. Qui, per diverso tempo, ha cercato di trovare il coraggio di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto, mentre la moglie e la figlia cercavano di fargli cambiare idea sotto l'edificio.

Come riporta il Corriere di Bologna, a dare l'allarme sarebbe stato stato un passante che, assistendo alla scena e comprendendo la gravità della situazione, ha deciso di chiamare i Carabinieri e richiedere l'intervento dei militari dell'Arma.

A intervenire sul posto sono stati i Carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale che si sono rapidamente attivati non appena ricevuta la chiamata. La pattuglia è arrivata con due militari specializzati per affrontare questo tipo di situazioni e questi sono riusciti con molta pazienza ed empatia a entrare in contatto con l'aspirante suicida.

In questo modo il 50enne si è fidato dei due militari ed è stato portato dai Carabinieri a raccontare la sua storia e a spiegare perché avesse deciso di prendere la terribile decisione di suicidarsi.

L'uomo ha rivelato loro di aver perso tutti i risparmi di una vita nella compravendita finanziaria sul web e di essersi trovato in estrema difficoltà. Di fronte alla gravità della situazione, ha creduto che l'unica soluzione fosse quella di togliersi la vita.

In questo modo gli uomini dell'Arma sono riusciti a prendere tempo e ad avvicinarsi al 50enne. Quindi sono riusciti ad afferrarlo e a portarlo in salvo. Al termine dell'operazione l'uomo si è sfogato con un pianto liberatorio, ha ringraziato i Carabinieri e riabbracciato i familiari.