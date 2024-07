Ritorto di fiamma la avvolge mentre accende barbecue, Rosalia muore dopo un mese di agonia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta Rosalia Cancemi, la donna siciliana vittima di un terribile incidente col barbecue in casa è deceduta nelle scorse ore all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverata. La 49enne di Favara, nell'Agrigentino, è morta sabato, dopo un mese di agonia in un letto di ospedale dove era arrivata a seguito del terribile incidente domestico.

Rosalia Cancemi, da tutti conosciuta come Lia, era stata avvolta dalle fiamme durante un pranzo domenicale in casa con i parenti lo scorso 30 giugno. Quel giorno di festa in un attimo si trasformò in tragedia quando le fiamme della brace investirono in pieno la donna. Secondo quanto ricostruito finora, la 49enne era intenta ad accendere il barbecue utilizzando del liquido infiammabile contenuto in una bottiglietta nel giardino di una villetta della zona quando fu investita da un cosiddetto “ritorno di fiamma”, alimentato anche dal vento.

Soccorsa subito dai parenti che spensero le fiamme e poi dai sanitari del 118, la donna fu portata in codice di massima urgenza in pronto soccorso all'ospedale di Agrigento dove arrivò in condizioni disperate. Vista la gravità delle ustioni riportate su tutto il corpo, i medici ne ordinarono il trasferimento in elisoccorso al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Nell'ospedale etneo la donna e mamma ha lottato per la vita per un mese ma, nonostante i tentativi dei medici, non si è mai ristabilita fino al decesso di ieri che ha gettato nello sconforto parenti e amici che hanno sperato fino all'ultimo. Troppo gravi si sono rivelate le ustioni al volto e al torace e il cuore della donna non ha retto.

La notizia della morte di Rosalia Cancemi ha colpito la cittadina di Favara dove il sindaco ha annunciato anche il lutto cittadino in occasione dei funerali della donna come manifestazione concreta di cordoglio..