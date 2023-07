Ristoratore salva la vita a un cliente che stava soffocando: “Non ci ho pensato due volte” A Salboro, frazione di Padova, dove lo scorso giovedì il proprietario di una pizzeria ha salvato la vita a un cliente a cui era andato di traverso un boccone.

Un intervento provvidenziale che ha permesso a un ristoratore di salvare la vita a un cliente. È successo a Salboro, frazione di Padova, dove lo scorso giovedì il proprietario di una pizzeria ha salvato la vita a un cliente a cui era andato di traverso un boccone. La manovra, che l'uomo ha praticato sul giovane in difficoltà, era stata appresa dal ristoratore durante un corso organizzato nei mesi precedenti all'accaduto.

Il ristoratore è stato raggiunto dal Mattino di Padova per raccontare l'accaduto, riportando nei dettagli quanto successo: "Stavo lavorando vicino alla cassa, accanto a mia moglie quando ho sentito che dalla sala centrale provenivano delle grida di una donna che chiedeva aiuto con un tono disperato. Mi sono precipitato in sala e ho visto che un cliente, seduto al tavolo con una ragazza, si era accasciato quasi del tutto sul piatto e respirava con grande fatica. Sul piatto c’era un filetto al pepe verde e ho subito capito che un boccone gli era andato di traverso. Non ci ho pensato due volte". Quindi l'uomo ha aggiunto:

Ho messo subito in atto la manovra medica che avevo appreso durante il corso di formazione promosso dall’Appe a cui sono iscritto da anni.

Il ristoratore ha raccontato al giornale anche ulteriori dettagli, spiegando che la manovra ha avuto la durata di alcuni minuti: "Mi sono messo dietro le spalle del cliente e gli ho praticato un massaggio allo stomaco per cercare di espellere il boccone che aveva bloccato anche le vie respiratorie. Il mio intervento, dopo due-tre minuti, è risultato fondamentale per farlo tornare alla normalità. Il cliente, un uomo sui trent’anni, è riuscito ad espellere il boccone che si era bloccato e, di conseguenza, è tornato a respirare normalmente. Subito da parte di tutti i presenti è scoppiato un grande applauso che è stato accolto con grande soddisfazione anche dal sottoscritto".