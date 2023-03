Ristorante derubato dallo stesso ladro 9 volte in 6 mesi: “Tutti sanno chi è ma continua a rubare” Un ristorante a Isola Vicentina è protagonista di una storia singolare quanto incredibile. Il locale infatti è stato derubato per ben 9 volte in 6 mesi e sempre dalla stessa persona.

"Il ladro è stato identificato, sappiamo tutti chi è: lo sappiamo noi, lo sanno i carabinieri e lo sa la Procura ma lui continua a rubare indisturbato dal nostro locale" è l'amaro sfogo di Margaret Mercurio, titolare insieme al figlio di un ristorante a Isola Vicentina protagonista di una storia singolare quanto incredibile. Il locale infatti è stato derubato per ben 9 volte in 6 mesi e sempre dalla stessa persona, un giovane della zona che agisce indisturbato.

L'ultimo colpo venerdì 10 marzo a seguito del quale la titolare del locale, la Hosteria 2.0, dopo l'ennesima formale denuncia ai carabinieri, ha deciso di rendere pubblica la sua storia. Inutile per i titolari aver installato le telecamere di sorveglianza della zona, il giovane infatti si fa riprendere come se nulla fosse tanto da essere stato immortalato ad ogni colpo. Lui infatti sembra disinteressarsene completamente e ogni volta agisce con tranquillità scassinando porte e saracinesche e prendendo ogni piccola cosa gli capiti a tiro, probabilmente per rivenderla al miglior ricettatore.

Non si tratta di grandi colpi visto che i furti avvengono nottetempo ma per i titolari hanno comunque un alto costo proprio per via dei danneggiamenti. Il ladro infatti ha procurato danni ingenti anche se ha rubato sempre poche cose. "Da settembre è sempre la stessa storia, le stesse immagini già acquisite dai militari che fanno il loro dovere, ma evidentemente in Procura a Vicenza, non si decidono ad emettere il provvedimento cautelare, che se fosse stato eseguito subito, mi avrebbe evitato di subire questa raffica di furti, di danni al locale e tutto quello che ne consegue” ha raccontato ad Alto Vicentino la titolare.

Tutto infatti è iniziato a fine settembre con quattro colpi in poche settimane. Poi con lo stop alle attività anche i furti si erano fermati ma a gennaio l'attività è ripresa e anche il ladro è tornato in azione con nuovi colpi e nuovi danni. "Abbiamo consegnato i filmati delle nostre telecamere e il ladro si vede perfettamente in volto. I carabinieri però ci dicono che devono prenderlo in flagranza, ma non succede mai. È impossibile gestire un ristorante in questa maniera. A questo punto gli lascio le chiavi del ristorante, almeno in questo modo non mi provoca altri danni per entrare" ha commentato amaramente la titolare.