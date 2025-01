Rischio botulino, maxi richiamo di marmellate, conserve e pesto: prodotti e lotti interessati

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato oggi un maxi richiamo dal commercio di marmellate, pesto e conserve confezionate a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile contaminazione da botulino. Son ben 16 gli avvisi di richiamo pubblicati per questo motivo sul portale del Ministero della Salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

Il maxi ritiro dal commercio, disposto in via precauzionale da parte dello stesso produttore, riguarda una serie di prodotti come conserve, confetture e salse di varia natura ma tutte vendute a marchio Mentuccia. Come spiegano gli avvisi di richiamo datati 22 gennaio, il ritiro è scattato a causa del rischio di una contaminazione da tossina botulinica.

Tutti i prodotti interessati sono stati confezionati dall’azienda Mentuccia di Zavone Anita nel proprio stabilimento di Milazzo, nella città metropolitana di Messina. I prodotti sono veduti in vasetti di vetro di vario peso e con varie scadenze e lotti. Ai consumatori si raccomanda di con consumare i prodotti con i lotti indicati e di restituirli al punto vendita. Ecco tutti prodotti e lotti interessati:

Aperitivo salinaro, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto AS178/23 e il termine minimo di conservazione (TMC) 08/2026;

Caponata di melanzane con capperi di salina, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto C310/24 e TMC 10/2026, e numero di lotto C109/23 con il TMC 09/2025;

Composta di pomodoro piccante, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, con il numero di lotto COP201/24 e COP410/24 con il TMC 10/2026, e COP111/24 con il TMC 11/2026;

Composta di cipolle in agrodolce, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto CC2210/24 e CC2110/24 con il TMC 10/26, e CC198/24 con il TMC 08/2026;

Confetti di pomodoro, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto AL31124 e il TMC 11/2026;

Mostarda di peperoni piccante, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, con il numero di lotto MOP178/24 con il TMC 08/2026, MOP1910/24 e MOP1810/24 con il TMC 10/2026, e MOP305/24 con il TMC 05/2026;

Oro di Salina, in vasetti da 180 grammi e 85 grammi, con il numero di lotto OS234/23 con il TMC 04/2025, OS285/23 con il TMC 05/2025, OS013/23 con il TMC 03/2025, e OS510/24 con il TMC 10/2026;

Pomodori secchi sott’olio, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto PS110/24 con il TMC 10/2026, e PS081/24 con il TMC 01/2026.

Confettura extra di fichi con mandorle, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto CFM296/24 e il TMC 06/2026;

Confettura extra di fichi, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto CF194/24, CF206/24, CF216/24, CF276/24 e CF286/24 con il TMC 06/2026;

Marmellata di arance amare, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto Ma253/24 e il TMC 03/2026;

Marmellata di cedro e malvasia, in vasetti da 210 grammi e 100 grammi, con il numero di lotto MCM712/24 e il TMC 12/2026, e MCM081/25 con il TMC 01/2027;

Marmellata di mandarini, in vasetti da 210 grammi, con il numero di lotto MM212/24 e il TMC 02/2026.

Paté di agrumi con mentuccia e mandorle, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto PA2111/24 con il TMC 03/2026, e PA213/24 con il TMC 11/2026;

Paté di melanzane con mentuccia, in vasetti da 180 grammi, con il numero di lotto PM048/23 con il TMC 08/2025, PM119/23 con il TMC 09/2025, PM1610/24 e PM210/24 con il TMC 10/2026;

Pesto alla Filicudara, in vasetti da 180 grammi, 85 grammi e 580 grammi, con il numero di lotto PF163/24, PF183/24, PF203/24 e PF193/24 con il TMC 03/2026.