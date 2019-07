Una rilassante giornata di mare in pochi attimi si è trasforma in dramma nelle scorse ore lungo le spiagge romagnole. Un turista in vacanza a Rimini si è improvvisamente sentito male mentre era in acqua per un bagno ed è morto poco dopo essere stato riportato a riva nonostante i soccorsi. Il dramma si consumato nella tarda mattinata di oggi martedì 23 luglio, poco dopo le 11, nel tratto costiero di Torre Pedrera, località a nord della città turistica romagnola. La vittima è un turista straniero di 60 anni, un cittadini tedesco, che era in villeggiatura in zona per il periodo estivo. Il sessantenne si è sentito male ed è crollato in pochi centimetri d'acqua ma è rimasto sott'acqua per alcuni momenti prima di essere soccorso.

Per lui però sono stati inutili i successivi soccorsi prima da parte del personale presente in spiaggia e poi da parte dei sanitari del 118. Dopo le prime manovre rianimatorie da parte del personale di salvataggio presente in zona, l'uomo è stato affidato alle cure del personale di un’ambulanza e un’auto medicalizzata accorsi sul posto. Ogni tentativo di salvargli la vita però è risultato vano e i medi ala fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte sul posto.

Altro turista soccorso e salvato a Miramare

Appena ieri pomeriggio sempre a Rimini un altro turista, un uomo di 79 anni, ha rischiato seriamente di morire annegato dopo aver accusato un malore durante il bagno in mare. L'episodio, avvenuto a Miramare di Rimini poco dopo le 17 di lunedì, fortunatamente ha avuto un esito decisamente più positivo con il salvataggio del turista in difficoltà. Anche in questo caso a soccorrerlo sono stati i bagnini presenti in zona, che lo hanno portato a riva praticandogli le manovre di primo soccorso, e poi i sanitari del 118. La tempestività in questo caso è stata essenziale per salvare l'uomo che è stato poi trasportato in ospedale dove è ora ricoverato.