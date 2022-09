Rimini, allevatore muore schiacciato dal trattore: il corpo trovato dalla moglie Denis Pasini, allevatore 56enne, ha perso la vita ieri dopo essere stato schiacciato dal suo trattore in una porcilaia di Montescudo, in provincia di Rimini.

A cura di Davide Falcioni

Denis Pasini, un allevatore di 56 anni, è morto ieri dopo essere stato schiacciato dal suo trattore in una porcilaia di Montescudo, in provincia di Rimini.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di ieri e a lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che non vedendolo rincasare per pranzo è andata a controllare cosa fosse accaduto. Quando è arrivata nell'azienda agricola, poco distante dall'abitazione, ha trovato il marito riverso a terra, sotto le forche del trattore. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elicottero, ma per il 56enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche carabinieri, vigili del fuoco e gli ispettori della medicina del lavoro. Stando a quanto finora emerso Pasini si trovava dietro al trattore quando, a causa di un guasto, le forche del sollevatore montate sul retro del mezzo hanno ceduto colpendolo. L’allevatore è caduto ed è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Per Pasini sono stati letali il colpo alla testa subìto nella caduta e le ferite alle gambe. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri e agli ispettori della Medicina del lavoro.

L'allevatore era molto noto nel territorio ed aveva ereditato la sua attività dal padre. "Conoscevo Denis fin da quando era un ragazzino – ha commentato il sindaco Gianmarco Casadei – Era un allevatore molto in gamba, faceva il suo lavoro con tanta passione. Negli ultimi anni ci eravamo un po’ persi di vista, anche se ogni tanto mi capitava di incontrarlo e scambiare con lui due chiacchere. sindaco voglio esprimere, a nome di tutto il paese, il cordoglio e la vicinanza ai familiari di Denis. Era un bravo ragazzo e un gran lavoratore. La sua tragedia ha colpito l’intera comunità. Mancherà a tutti noi".