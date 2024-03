Rientra in casa e scopre i genitori nel salotto insieme a due ladri: “Sembravano brave persone” Due presunti ladri erano riusciti a entrare nella casa di una coppia di anziani nel Veneziano. A sventare il tentativo di raggiro è stata la figlia dei due coniugi suonando il campanello e mettendoli in allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una donna di San Donà di Piave (nella Città Metropolitana di Venezia) è riuscita a sventare un tentativo di raggiro ai danni dei suoi genitori 90enni. La figlia era uscita per alcuni minuti a fare una commissione, ma quando è rientrata ha suonato il campanello dell'abitazione dei coniugi mettendo in fuga gli ospiti. I due estranei erano riusciti a farsi aprire la porta sostenendo di essere amici di uno dei figli della coppia, arrivando a sedersi con le loro vittime in salotto. Sarebbe bastato qualche minuto in più e avrebbero probabilmente derubato gli anziani.

"Sembrava una brava persona"

La vicenda è andata in scena in via Verdi, a San Donà di Piave, alla fine dello scorso novembre. La figlia delle vittime ha detto a Il Mattino di ricordarsi bene come erano andate le cose quel giorno. I suoi genitori, anche se 90enni, sarebbero piuttosto presenti a se stessi, ma comunque i tre figli evitano di lasciarli soli troppo a lungo.

Quel giorno, però, era uscita insieme al marito per andare a fare alcuni acquisti in un negozio dietro l'angolo. Nel frattempo, una donna e un ragazzino, descritti come di origine straniera, avevano suonato al campanello degli anziani chiedendo di uno dei loro figli. "Sembrava tanto una brava persona", hanno ricordato i coniugi, "ci facevano tanti complimenti per la casa e per i mobili".

La fuga degli ospiti sconosciuti e la denuncia

Pochi minuti più tardi, la figlia dei due anziani ha suonato al campanello: aveva dimenticato le chiavi di casa, e non c'era altro modo di entrare. Quel suono, però, ha messo in allarme i due ospiti che si sono precipitati verso l'uscita del palazzo.

"Li abbiamo incontrati sulle scale", ricorda ancora la figlia delle vittima che gli ha chiesto cosa ci facessero lì. La sconosciuta avrebbe detto che stava cercando lavoro, per poi sparire. Una volta rincasata, la donna ha chiamato le forze dell'ordine e denunciato quando accaduto: "I miei genitori non si erano ancora resi conto di chi si erano trovati di fronte".