Rider rapinato chiama in aiuto colleghi, in decine in bici danno la caccia al malvivente L'episodio arriva al culmine di una serie di rapine e aggressioni violente ai danni dei rider che consegnano il cibo a Firenze e che domenica scorsa ha spinto la categoria a un sit-in davanti alla Questura per chiedere maggiore vigilanza in strada.

A cura di Antonio Palma

Rapinato in strada durante una consegna, un rider fiorentino avrebbe chiamato a raccolta i colleghi in servizio quella sera e insieme a loro è scattata una caccia all'uomo tra le strade di Firenze. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi ed è stato immortalato in alcuni video dai residenti della zona. Nei filmati, pubblicati poi sui social, si vedono decine di rider in bici in zona Rifredi che in gruppo inseguono e fermano alcune persone individuate come responsabili della rapina al loro collega.

L'episodio arriva al culmine di una serie di rapine e aggressioni violente ai danni dei rider che consegnano il cibo e che domenica scorsa ha spinto la categoria a un sit-in davanti alla Questura, a cui hanno partecipato un centinaio di loro, per chiedere maggiore vigilanza in strada. "Ormai sembra un’azione sistematica. I rider non devono diventare un bersaglio facile della microcriminalità, dobbiamo proteggere il loro lavoro e la loro incolumità, facciamo appello a istituzioni e forze dell’ordine" ha dichiarato Mattia Chiosi di Nidil Cgil, annunciando: "Andremo avanti con le mobilitazioni.

Fattorini che vengono accerchiati e assaliti mentre si spostano per effettuare le consegne sembra una scena un po' troppo frequente a Firenze. Solo nello scorso weekend nel capoluogo toscano si sono registrati bene due violenti assalti a rider. Sabato attorno alle 23 un rider di origini pakistane è stato aggredito alle spalle da tre persone, riempito di calci e pugni e poi derubato.

Domenica, nel pieno pomeriggio e davanti alla stazione di Santa Maria Novella, un rider di 24 anni è stato brutalmente assalito da due giovani che lo hanno avvicinato con una scusa e lo hanno accoltellato per derubarlo. Per quest'ultimo episodio la polizia ha arrestato un 15enne."Sono scappato dal Pakistan in cerca di serenità. E vengo accoltellato a Firenze mentre lavoro. Ora ho paura. Come tutti i miei colleghi" ha raccontato a Repubblica.

Questi però sono solo gli ultimi casi che hanno allarmato la categoria tanto che nelle stesse ore molti di loro si sono radunati sotto la Questura. "Il ritrovo di rider sotto la questura non voleva esprimere insofferenza nei confronti della polizia. Dopo aver saputo di un fermo, i fattorini si sono spontaneamente riuniti per dare un segnale e soprattutto per avere la certezza che uno dei colpevoli fosse stato realmente individuato" ha spiegato Mattia Chiosi, ricordando che "molti di loro sono stranieri, lavoratori marginalizzati che vengono considerati prede più fragili dai malviventi".