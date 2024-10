Resta incastrata sotto un camion dopo esser stata trascinata per 400 metri, donna si salva a Verona L’incidente è avvenuto martedì 29 ottobre a Verona, nei pressi di piazza dei Caduti. La polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica, ma la donna è fuori pericolo di vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

Donna di 75 anni investita e rimasta agganciata al semiasse di un tir per oltre 400 metri

Investita da un mezzo pesante per lo spurgo di pozzi neri, un'anziana di 75 anni è rimasta incastrata sotto al semiasse del tir ed è stata trascinata per oltre 400 metri. Il conducente non se n'è reso conto fino a quando un passante in auto gli ha fatto cenno di fermarsi con insistenza.

Oltre 400 metri di sangue sull'asfalto tra via Tevere a piazza dei Caduti di Verona. Un incidente avvenuto intorno alle 14.30 di martedì 29 ottobre da cui la vittima è uscita in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In mano agli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi e gestito la viabilità al momento dell'episodio, le cause e le dinamiche sono ancora da chiarire.

Il tutto è accaduto nel quartiere veronese Santa Lucia. A un certo punto, un camion della Pozzi Neri Fasoli si ferma in piazza dei Caduti, sollecitato dal conducente di un'auto dopo tante sbracciate di pedoni e di altri automobilisti.

Una volta sceso dal mezzo, l'uomo ha capito che aveva travolto una donna, rimasta agganciata all'asse anteriore dell'autocarro. Come racconta il Corriere di Verona, una scia di sangue ha marchiato l'asfalto per oltre 400 metri.

Tra via Tevere e via Girardi, è intervenuto il personale del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza. La donna era cosciente e, stando ai testimoni lì presenti, chiedeva continuamente con preoccupazione quali fossero le condizioni del suo cellulare, che credeva rotto.

Per estrarla c'è voluto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati sette operatori con un'autogru e un'autopompa per alzare il mezzo pesante, raggiungere la 75enne e liberarla.

Dopo un'ora, la donna è stata tirata fuori e trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti e le cure. In questo momento è fuori pericolo di vita. Gli investimenti stradali nel Veronese sono in aumento: rispetto al 2023 sono in crescita del 13%. Allargando il raggio alla provincia, solo l'anno scorso è stata stimata una media di un incidente stradale ogni 3 ore.

Come riporta l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, Verona è 11esima tra le grandi città italiane per incidenti stradali che coinvolgono pedoni. Solo l'anno scorso se ne sono contati 128, per quanto il numero dei decessi sia molto basso: solo uno al pari di Venezia e Messina.