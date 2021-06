È stata uccisa da un colpo di pistola la donna di 32 anni ritrovata morta in casa a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. A scoprire il cadavere il padre della giovane rientrato in casa nella serata di domenica intorno alle 20.30. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, l'uomo trovatosi dinanzi al corpo senza vita della figlia ha immediatamente lanciato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Con loro sono giunti nell'appartamento anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto.

L'ipotesi di un gesto estremo compiuto dalla donna

Il medico legale ha constatato subito la presenza di un foro di proiettile sul corpo della donna che era solita andare a trovare il padre che viveva proprio nel piccolo comune del Reggiano mentre lei aveva un piccolo appartamentino a Reggio Emilia. E proprio in casa dell'uomo, in via Cavour 12, dove si è consumata la tragedia, avrebbe trovato la pistola che ha poi utilizzato per esplodere il colpo mortale: secondo gli inquirenti infatti l'ipotesi più probabile è che si tratti di un gesto estremo compiuto dalla donna.

Il cordoglio della sindaca alla famiglia della vittima

Le altre ipotesi saranno comunque vagliate da parte dei carabinieri della stazione locale che continueranno gli accertamenti del caso. Il padre, in pensione, in passato aveva una ditta che si occupava di go-kart. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino di Cavriago, Francesca Bedogni: "Siamo vicini ai famigliari in questo momento terribile", le parole della sindaca rivolte alla famiglia.