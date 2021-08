Reggio Calabria, va al centro commerciale in bici: Giovanni travolto e ucciso a 11 anni Il dramma è avvenuto a Bovalino. Giovanni Nirta, originario di San Luca, usciva a bordo di una bicicletta elettrica dal parcheggio interno del Centro Commerciale la Galleria quando è stato colpito in pieno da un’auto Quando è arrivato in ospedale, il cuore aveva già smesso di battere. Sequestrati i due mezzi.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 11 anni, Giovanni Nirta, originario di San Luca ma domiciliato con la famiglia a Bovalino (Reggio Calabria) è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, intorno alle 17. Secondo le ricostruzioni, il giovanissimo stava uscendo in sella ad una bicicletta elettrica dal parcheggio interno del Centro Commerciale la Galleria che si affaccia nelle stradine di Contrada San Nicola quando è stato travolto da un auto in transito che proveniva da lato monte che lo ha colpito in pieno.

Immediatamente soccorso da alcuni passanti e, poco dopo, dal personale medico del 118, Giovanni è morto per le gravi lesioni subite durante il trasporto all'ospedale di Locri. Le sue condizioni infatti sono apparse subito disperate, a nullo è valso l’intervento dell’ambulanza e dei sanitari: durante il trasporto in ospedale il cuore del bambino ha smesso di sbattere per sempre. Sulla dinamica indagano i carabinieri e la polizia di stato. Carabinieri e Polizia sono adesso impegnati nelle attività d’indagine. A coordinarle è la Procura di Locri che ha disposto anche il sequestro dei due mezzi.

Tantissimi i commenti di cordoglio e solidarietà nei confronti della famiglia Nirta apparsi nelle ultime ore su facebook: "Non si può morire così la vita non è stata giusta con te piccolo giovanni che la tua anima possa riposare in pace tra gli angeli e che puoi dare forza hai tuoi poveri genitori che non troveranno pace per la tua perdita le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Nirta e Strangio", si legge in uno dei post sul social network.