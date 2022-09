Reggio Calabria, rapina fuori la banca: assalto a furgone portavalori, bottino enorme Il fatto è avvenuto nelle vicinanze della Prefettura. I malviventi armati hanno aggredito e derubato la guardia giurata. Il bottino è di 80mila euro. Indaga la polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Assalto a un furgone portavalori di una società specializzata nel trasporto di denaro a Reggio Calabria. La rapina è avvenuta nelle vicinanze di Piazza Italia, tra la Prefettura e la via Miraglia, dove è ubicata la banca Intesa San Paolo.

Secondo le ricostruzioni, due banditi, con il volto parzialmente coperto da un cappellino e armati di pistola, sono riusciti a impossessarsi di un plico, contenente denaro in contanti, circa 80mila euro, che una guardia giurata stava per consegnare allo sportello dell'istituto bancario. Immediatamente dopo hanno fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi verso il Lungomare scendendo da via San Francesco di Sales.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due malviventi avrebbe aggredito l'agente riuscendo a strappargli la busta con i soldi prima che il vigilante entrasse in banca. Una volta preso il bottino, il ladro è fuggito a piedi per qualche metro per poi salire a bordo di un'auto, di media cilindrata, guidata da un complice con il quale si è dileguato.

Una delle due guardie giurate è stata disarmata ma ha provato comunque ad inseguire a piedi i malviventi, che sono comunque riusciti a far perdere le proprie tracce. Non ci sono feriti e non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco.

Sul posto l'intervento degli agenti delle Volanti e della squadra mobile che hanno messo in sicurezza l'area e della polizia scientifica per i rilievi del caso. E' caccia ai rapinatori.

Avvertito il pm di turno Matteo Campagnaro, gli investigatori guidati dal capo della Squadra mobile Alfonso Iadevaia stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della rapina visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca oltre che quelle dei palazzi vicini. La polizia sta tentando di identificare i rapinatori anche attraverso la mcchina a bordo della quale si sono allontanati.