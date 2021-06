Nella giornata di ieri, venerdì 4 giugno, nel nostro Paese sono state somministrate quasi 600 mila dosi di vaccino anti-Covid-19 (598.510, per la precisione, nel momento in cui scriviamo). Si tratta della cifra più alta di sempre (il dato più alto era stato quello dello scorso 30 maggio quando erano stati inoculati 570 mila sieri contro il Coronavirus) – peraltro ancora provvisoria e suscettibile di ritocchi al rialzo: il dato finale potrebbe dunque anche superare le 600mila somministrazioni giornaliere. Ad adesso, il 40,80% degli italiani ha ricevuto una dose, il 21,36% anche la seconda.

Come è andata la campagna vaccinale in Italia nell’ultima settimana

Nell’arco di questa settimana l’approvvigionamento di vaccini anti Covid ha fatto registrare un +4.346.582, con un tasso di somministrazioni rispetto alle consegne pari ad oltre il 91%. La media delle inoculazioni degli ultimi sette giorni è di circa 500mila al giorno, per la precisione 491.845, anche considerando la presenza di due giorni festivi. Sono i dati che emergono dal report settimanale vaccini anti-covid della struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Stando alle cifre pubblicate sul portale vaccini Agenas, riporta il report, l’Italia si colloca al sesto posto tra i 27 Paesi Ue, nella classifica somministrazioni per 100 abitanti, con una percentuale pari al 61,02%, davanti a Francia e Spagna. In termini di popolazione interamente vaccinata, l’Italia è al secondo posto assoluto in Europa, subito dopo la Germania.

Prima dose vaccino a quasi tutti over 80

Se si vanno a considerare le fasce d'età più deboli, le percentuali relative alle prime dosi continuano ad aumentare rispetto alla settimana precedente. Per gli over 80, la percentuale sale a 90,96% (+0,6), per i 70-79enni a 83,52% (+1,75), per i 60-69enni a 72,61% (+10,5). Queste le cifre che emergono dal report settimanale vaccini anti-covid della struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La percentuale dei vaccinati over 80 è pari a l'82,58% (+1,2), quella dei 70-79 è pari a 36,14% (+3,8), quella dei 60-69 a 28,81% (+10,2)