Ravenna, morto l’uomo che aveva ucciso la moglie con più di 20 coltellate: aveva tentato il suicidio Ha ucciso la moglie con più di 20 coltellate nella loro abitazione di Ravenna, poi ha tentato il suicidio. L’uomo di 77 anni non è sopravvissuto alle ferite riportate ed è morto in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non ce l'ha fatta Claudio Cognola, il 77enne caduto dal terzo piano della sua abitazione a Ravenna dopo aver ucciso la moglie 83enne a coltellate. L'uomo si è avventato sulla compagna con un coltello da cucina e l'ha colpita più di 20 volte prima di chiamare i carabinieri e gettarsi dal balcone. Era stato portato in ospedale con gravissime ferite riportate dopo la caduta, ma i medici non sono riusciti a farlo uscire dal coma.

Secondo quanto rivelato dall'autopsia, la vittima 83enne avrebbe cercato di difendersi dalle coltellate fino alla fine, procurandosi diverse ferite a una mano. Lui però non si è fermato e dopo aver finito la compagna, ha chiamato i carabinieri raccontando quanto fatto. Dopo aver chiuso il telefono, ha tentato il suicidio. Il movente sarebbe da ricercare nella grave malattia della donna: il marito 77enne si occupava da tempo della casa e delle cure che l'83enne doveva svolgere quotidianamente. Impossibile avere ulteriori informazioni sui fatti dopo la scomparsa dell'uomo. Gli agenti propendono per un atto correlato a uno stato depressivo dovuto alle condizioni di vita che i due avevano da diversi anni.

L'interrogatorio del 77enne era stato rimandato a data da destinarsi dopo il suo ricovero in ospedale e la convalida della custodia cautelare ai domiciliari. Gli inquirenti confidavano in una ripresa del 77enne, le cui condizioni di salute però non sono apparse facili fin dal primo momento del ricovero. Maria Ballardini è stata colpita diverse volte alla schiena, tre volte al capo, una al volto, 4 volte al deltoide sinistro e 11 al seno. Nella colluttazione per difendersi dall'aggressione, ha riportato alcune ferite alla mano sinistra. L'83enne è purtroppo deceduta per anemia acuta emorragica. I sanitari giunti sul luogo del delitto insieme ai carabinieri non hanno potuto fare nulla per salvarla e hanno dovuto constatarne il decesso