Ravenna, incidente nella notte, pulmino travolge 3 ciclisti: morto un 39enne Un 60enne ha travolto con un pulmino 3 ciclisti nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 2 luglio. Morto un ciclista di 39 anni, feriti lievemente gli altri due.

A cura di Gabriella Mazzeo

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, 2 luglio, a Marina di Ravenna. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 4 in via Trieste, dove un pulmino condotto da un 60enne è piombato addosso a tre ciclisti che stavano percorrendo la strada in direzione mare. Un tratto di strada, secondo i cittadini, particolarmente buio e pericoloso. I tre ciclisti non avrebbero avuto i giubbini catarifrangenti.

Due vittime hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Il terzo, ferito gravemente subito dopo l'impatto, è deceduto durante il trasporto in ospedale. L'automobilista alla guida del pulmino stava andando a prendere un gruppo di giovani che avevano passato la serata in un locale della riviera. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna che sta indagando sulla dinamica dei fatti. Il 60enne è stato sottoposto a test anti-droga e alcol.

Il ciclista deceduto, secondo le prime informazioni diffuse sull'incidente, sarebbe un uomo di 39 anni originario del Forlivese e da anni residente nel Ravennate. L'uomo è deceduto durante in viaggio in ospedale dopo aver riportato gravi ferite nell'impatto con il veicolo guidato dal 60enne. Non sono note altre informazioni sull'identità della vittima dell'incidente d'auto. Gli altri due ciclisti coinvolti, invece, se la sono cavata con qualche graffio superficiale e dopo le prime cure hanno fatto rientro a casa.