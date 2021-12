Ravanusa, individuati corpi di altre 4 vittime: “Tra loro anche l’infermiera Selene Pagliarello” I Vigili del Fuoco hanno recuperato durante la notte i corpi di altre 4 persone coinvolte nell’esplosione di via Trilussa a Ravanusa. Sale a 7 il bilancio delle vittime. Si cercano altri 2 dispersi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Via Trilussa a Ravanusa (Ag)

Sono stati individuati altri quattro corpi tra le macerie delle palazzine collassate in via Trilussa, a Ravanusa. I Vigili del Fuoco hanno continuato a scavare per l'intera nottata, rinvenendo i cadaveri di altre quattro persone. Sale quindi a sette il bilancio delle vittime dell'esplosione della palazzina di 4 piani. A causarla, secondo le forze dell'ordine, una fuga di gas prolungata nel tempo. Il metano avrebbe infatti saturato il sottosuolo, innescando un'esplosione improvvisa quando uno dei confomini ha attivato il funzionamento dell'ascensore. Tra i corpi recuperati poco dopo le 6.30 vi sarebbe anche quello di Selene Pagliarello, giovane infermiera al nono mese di gravidanza. A confermarlo, il sindaco Carmelo D'Angelo.

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo. L'inchiesta è solo all'inizio e sarà molto complessa. L'intero quartiere è al momento sotto sequestro per permettere le operazioni di ricerca. Soltanto in un secondo momento inizieranno gli accertamenti sul disastro. A Fanpage.it, il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo ha confermato il crollo di 8 palazzine, di cui 4 completamente distrutte. Un intero quartiere devastato dallo scoppio e diecimila metri quadri da controllare. Le forze dell'ordine procederanno con l'acquisizione di documentazione inerente ai lavori di manutenzione sulle condutture e con l'ascolto di ex amministratori che si sono susseguiti negli anni.

Nonostante quella della fuga di gas sia l'ipotesi più accreditata, per il momento nessuno si sbilancia. Troppo presto per dare valutazioni, sostengono gli inquirenti. Italgas sostiene che appena pochi giorni fa sono stati fatti controlli sull'impianto e nessuna perdita è stata accertata. L'impianto aveva almeno dieci anni. Per svolgere ulteriori accertamenti si analizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'obiettivo è capire come sia esploso l'incendio e da dove sia partito effettivamente il fuoco. La prima priorità, però, resta trovare i dispersi sotto le macerie. Sono altre due le persone che i Vigili del Fuoco stanno cercando. Per il momento, le vittime accertate sono Pietro Carmina, docente di Storia e Filosofia 68enne, Maria Crescenza Zagarrio di 69 anni e Calogera Gioachina Minacori di 59. Sono sopravvissute Rosa Carmina e Giuseppina Montana.

Tra le vittime individuate anche Selene Pagliarello

Questa mattina sono stati ritrovati altri 4 corpi tra le macerie della palazzina crollata in via Trilussa in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Tra le nuove vittime ci sarebbe anche Selene Pagliarello, la 30enne al nono mese di gravidanza che ormai da 36 ore risultava dispersa. A confermarlo il sindaco Carmelo D'Angelo. "Una vera e propria tragedia – ha affermato -. La prima vittima identificata era stata il suocero della donna, trovato accanto ad altri due corpi. Con molta probabilità si tratta di Selene e del marito Giuseppe, che erano al terzo piano".