Ratto gigante terrorizza i viaggiatori sul regionale Torino-Milano: il video sui social L’episodio sul regionale delle 5.54 partito da Torino Porta Nuova e diretto a Milano Centrale. La denuncia del consigliere dei Moderati in Piemonte Magliano: “Teniamo alta l’attenzione e garantiamo che i cittadini piemontesi ricevano il trasporto che meritano”.

A cura di Matteo Pelliccia

Un insolito incidente ha scosso i passeggeri del Regionale veloce Trenitalia, partito dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 5.54 e diretto a Milano Centrale. Un video è diventato virale sui social, mostra un enorme ratto che cammina all'interno delle plafoniere della luce di una delle carrozze.

Un incidente che ha scatenato la reazione del consigliere regionale dei Moderati in Piemonte, Silvio Magliano. L'indignazione di Magliano è palpabile quando afferma: "I cittadini piemontesi pagano per avere un servizio di tutt'altro livello. Il fatto è vergognoso: porteremo il tema in Consiglio regionale alla prima occasione utile per difendere il diritto dei piemontesi a un servizio di trasporto decente, chiedendo alla Giunta di intervenire con Trenitalia". Il video finito sui social è stato girato da uno dei passeggeri e – dice Magliano – "è rappresentativo di una situazione oggettivamente indegna".

Magliano sottolinea anche che questa non è la prima volta che i passeggeri del Regionale Trenitalia hanno dovuto affrontare problemi. "Non bastavano i ritardi, la ressa che impedisce a molti passeggeri di viaggiare seduti, i finestrini rotti, carrozze roventi o gelate e tutti gli altri quotidiani disagi. La questione qui ha a che fare con l'igiene, la sicurezza e il diritto di ogni passeggero di viaggiare in condizioni adeguate".

L'incidente del ratto all'interno della plafoniera della luce solleva domande serie sulla manutenzione e l'igiene delle carrozze ferroviarie locali.

Il consigliere Magliano ha promesso di "tenere alta la pressione sulle autorità competenti e di garantire che i cittadini piemontesi ricevano il servizio di trasporto che meritano". Mentre i passeggeri si riprendono dall'incidente, il futuro del Regionale Trenitalia è oggetto di discussione e azione in regione.